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  4. На грани провала. Соболенко едва не вылетела из Australian Open 2025
Australian Open
21 января 2025, 12:05 |
1044
7

На грани провала. Соболенко едва не вылетела из Australian Open 2025

Арина в трех сетах кое-как дожала Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале мейджора

21 января 2025, 12:05 |
1044
7
На грани провала. Соболенко едва не вылетела из Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко все-таки и к сожалению вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В четвертьфинале белоруска в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 32) за 1 час и 55 минут.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:2, 2:6, 6:3

Это была четвертая встреча так называемых «нейтралок». Счет стал 2:2.

Соболенко прервала серию из 25 выигранных подряд сетов на кортах Мельбурна. В 2023 и 2024 годах она становилась чемпионкой Australian Open.

В полуфинале Арина сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), которая сенсационно выбила Коко Гауфф (США, WTA 3).

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Арина Соболенко Анастасия Павлюченкова Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Та не було там ніякої межі. Більше ніж на один сет такої гри - а грала вона другу партію на абсолютному ліміті - павлюченкової в принципі вистачити не могло.  Від Бадоси подвигів теж не чекаю, бо в матчах між подружками вже склався певний алгоритм.
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0
Сергій Юрійович
Жаба таки затоптала гадюку. Природний відбір..
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0
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Nba37
И ещё одно скажу Серж -это лох по жизни, да ещё и нищеброд, безработное чмо 
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-2
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Андрій Заліщук
Як же хотілося фіналу Сабака-Елінка, але туди нашій треба дійти
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-2
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