На грани провала. Соболенко едва не вылетела из Australian Open 2025
Арина в трех сетах кое-как дожала Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале мейджора
Первая ракетка мира Арина Соболенко все-таки и к сожалению вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.
В четвертьфинале белоруска в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 32) за 1 час и 55 минут.
Australian Open 2025. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:2, 2:6, 6:3
Это была четвертая встреча так называемых «нейтралок». Счет стал 2:2.
Соболенко прервала серию из 25 выигранных подряд сетов на кортах Мельбурна. В 2023 и 2024 годах она становилась чемпионкой Australian Open.
В полуфинале Арина сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), которая сенсационно выбила Коко Гауфф (США, WTA 3).
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