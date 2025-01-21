На грани провала. Соболенко едва не вылетела из Australian Open 2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко все-таки и к сожалению вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В четвертьфинале белоруска в трех сетах переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 32) за 1 час и 55 минут.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27] – 6:2, 2:6, 6:3

Это была четвертая встреча так называемых «нейтралок». Счет стал 2:2.

Соболенко прервала серию из 25 выигранных подряд сетов на кортах Мельбурна. В 2023 и 2024 годах она становилась чемпионкой Australian Open.

В полуфинале Арина сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), которая сенсационно выбила Коко Гауфф (США, WTA 3).