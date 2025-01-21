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  4. ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025
Australian Open
21 января 2025, 11:41 | Обновлено 21 января 2025, 12:30
1865
2

ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025

Ничего удивительного, Арина играет в 1/4 финала мейджора против Анастасии Павлюченковой

21 января 2025, 11:41 | Обновлено 21 января 2025, 12:30
1865
2
ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

21 января на Rod Laver Arena проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионате Австралии 2025 между «нейтралками» Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой (WTA 32).

В середине второй партии первая ракетка мира из беларуси показала средний палец своей команде. Ничего удивительного, Арина, как и все россияне или белорусы, выступающие в Туре, адекватностью не славится.

Соболенко выиграла первый сет со счетом 6:2, но вторую партию забрала Павлюченкова с идентичным счетом. Анастасия прервала серию Арины из 25 выигранных сетов подряд на Australian Open. Соболенко становилась чемпионкой в Мельбурне в 2023 и 2024 годах.

В полуфинале АО-2025 победительница противостояния сыграет против Паулы Бадосы, которая ранее сенсационно выбила Коко Гауфф.

ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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NadalKing
Очень бы хотелось, что бы рашистка победила.. Против этого недочеловека,я буду болеть за любого черта, ну как в этом матче следовательно..
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