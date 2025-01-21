ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025
Ничего удивительного, Арина играет в 1/4 финала мейджора против Анастасии Павлюченковой
21 января на Rod Laver Arena проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионате Австралии 2025 между «нейтралками» Ариной Соболенко и Анастасией Павлюченковой (WTA 32).
В середине второй партии первая ракетка мира из беларуси показала средний палец своей команде. Ничего удивительного, Арина, как и все россияне или белорусы, выступающие в Туре, адекватностью не славится.
Соболенко выиграла первый сет со счетом 6:2, но вторую партию забрала Павлюченкова с идентичным счетом. Анастасия прервала серию Арины из 25 выигранных сетов подряд на Australian Open. Соболенко становилась чемпионкой в Мельбурне в 2023 и 2024 годах.
В полуфинале АО-2025 победительница противостояния сыграет против Паулы Бадосы, которая ранее сенсационно выбила Коко Гауфф.
ФОТО. Соболенко показала средний палец своей команде во время матча AО-2025
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