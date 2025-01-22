ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open
Пресс-служба Australian Open поделилась лучшими розыгрышами от Элины
22 января украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла Мэдисон Киз со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
На кортах Мельбурна Элина успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Элина в третий раз в карьере дошла до стадии 1/4 финала на австралийском мейджоре.
Пресс-служба турнира опубликовала топ-10 лучших выигранных поинтов от Элины Свитолиной на АО-2025.
ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open
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