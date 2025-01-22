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  4. ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open
Australian Open
22 января 2025, 10:25 |
339
0

ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open

Пресс-служба Australian Open поделилась лучшими розыгрышами от Элины

22 января 2025, 10:25 |
339
0
ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В четвертьфинале украинка в трех сетах проиграла Мэдисон Киз со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

На кортах Мельбурна Элина успела переиграть Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Элина в третий раз в карьере дошла до стадии 1/4 финала на австралийском мейджоре.

Пресс-служба турнира опубликовала топ-10 лучших выигранных поинтов от Элины Свитолиной на АО-2025.

ВИДЕО. Это было круто. Топ-10 выигранных поинтов от Свитолиной на Aus Open

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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