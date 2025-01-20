Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который играет за «Интер Майами», назвал лучшего английского футболиста за всю историю. Месси выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«Лично я считаю Стивена Джеррарда лучшим игроком Англии на все времена», – признался Месси.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.