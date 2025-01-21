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Саудовская Аравия
21 января 2025, 22:19 |
384
0

Дубль Роналду. Криштиану пробил сотню голевых действий за Аль-Наср

В матче против «Аль-Халидж» Роналду оформил свое 100-е и 101-е результативное действие

21 января 2025, 22:19 |
384
0
Дубль Роналду. Криштиану пробил сотню голевых действий за Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

21 января в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялась встреча между командами «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:3. Криштиану Роналду отметился дублем, а Костас Фортунис и Султан Аль-Ганам забили по одному мячу.

Забитые голы против «Аль-Халидж» стали для Роналду 100-м и 101-м результативным действием за «Аль-Наср» во всех соревнованиях (92 матча, 83 гола, 18 ассистов).

В этом сезоне Криштиану провел за арабский клуб во всех турнирах 22 матча, забил 19 голов и отдал 3 ассиста.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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