С дублем Роналду. Аль-Наср в гостях разобрался с Аль-Халиджем
Криштиану Роналду забил 2 гола во втором тайме
Во вторник, 21 января, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром».
Встреча прошла на Аль-Халидж Стэдиум в Сайхате.
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Гости практически весь матч контролировали игру, что, в конечном итоге, конвертировалось в победу со счетом 3:1. Стоит отметить, что с 34-й минуты «Аль-Халидж» играл вдесятером из-за удаления Аль Хаисала. Дубль на счету Криштиану Роналду.
После этого матча «Аль-Наср» занял 3-е место таблицы с 32 очками, а «Аль-Халидж» с 23 очками занял 8-ю строчку.
Чемпионат Саудовской Аравии. 16-й тур
Аль-Халидж – Аль-Наср – 1:3
Голы: Фортунис, 80 – Роналду, 65, 90+8, Аль-Гханнам, 81
Предупреждения: Абульхашхмат, 23, Аль Хавсави, 64, Мартинс, 82, Ребочо, 90+6 – Бушал, 45+5, Альнайджи, 76, Симакан. 84, Альхаибари, 90+5
Удаление: Аль Хаисал, 34
Фото матча:
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