Во вторник, 21 января, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром».

Игру принимает Аль-Халидж Стэдиум в Сайхат.

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На 65-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив красивым ударом с линии штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Хирургическая точность. Роналду забил гол в ворота Аль-Халиджа