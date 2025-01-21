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  4. ВИДЕО. Хирургическая точность. Роналду забил гол в ворота Аль-Халиджа
Саудовская Аравия
21 января 2025, 18:37 |
650
0

ВИДЕО. Хирургическая точность. Роналду забил гол в ворота Аль-Халиджа

Португалец продолжает свой путь к отметке в 1000 голов

21 января 2025, 18:37 |
650
0
ВИДЕО. Хирургическая точность. Роналду забил гол в ворота Аль-Халиджа
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 21 января, проходит матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром».

Игру принимает Аль-Халидж Стэдиум в Сайхат.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив красивым ударом с линии штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. Хирургическая точность. Роналду забил гол в ворота Аль-Халиджа

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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