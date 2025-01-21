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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Халидж
21.01.2025 16:50 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
21 января 2025, 20:06 | Обновлено 21 января 2025, 20:28
585
0

ВИДЕО. Как Роналду оформил дубль, забив 918-й и 919-й голы в карьере

Легендарный португалец постепенно приближается к отметке в 1000 голов

21 января 2025, 20:06 | Обновлено 21 января 2025, 20:28
585
0
ВИДЕО. Как Роналду оформил дубль, забив 918-й и 919-й голы в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 21 января, прошел матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром».

Игру принимал Аль-Халидж Стэдиум в Сайхат.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив красивым ударом с линии штрафной площади., а на 8 добавленной ко второму тайму минуте снял все вопросы по победителю. Для Роналду это 918-е и 919-е точные удары в карьере в карьере соответственно. «Аль–Наср» победил со счетом 3:1.

❗️ ВИДЕО. Как Роналду оформил дубль, забив 918-й и 919-й голы в карьере

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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