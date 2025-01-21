ВИДЕО. Как Роналду оформил дубль, забив 918-й и 919-й голы в карьере
Легендарный португалец постепенно приближается к отметке в 1000 голов
Во вторник, 21 января, прошел матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром».
Игру принимал Аль-Халидж Стэдиум в Сайхат.
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На 65-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив красивым ударом с линии штрафной площади., а на 8 добавленной ко второму тайму минуте снял все вопросы по победителю. Для Роналду это 918-е и 919-е точные удары в карьере в карьере соответственно. «Аль–Наср» победил со счетом 3:1.
❗️ ВИДЕО. Как Роналду оформил дубль, забив 918-й и 919-й голы в карьере
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