22 января на «Эмирейтс» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Динамо» Загреб. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда заметно прибавила при Артете. В итоге в прошлом сезоне она наконец-то вернулась в Лигу чемпионов, где прошла в плей-офф с первого места в группе. Но при этом канониры не сбавили обороты и на внутренней арене, закончив на второй позиции. Сейчас у красно-белых тоже получается вполне неплохо на международной арене. Там очки теряли только с итальянцами: начали с 0:0 в Бергамо с Аталантой, потом проигрывали на выезде Интеру. Но в остальных поединках были только победы - с ПСЖ, донецким Шахтером, лиссабонским Спортингом и Монако. Таким образом, англичане уже гарантировали себе место в плей-офф. Любопытно, что выберет Артета и его штаб: можно экономить силы, ведь на внутренней арене зимой был явный спад - чего стоят кубковые поражения. Или, наоборот, хочется компенсировать спад там ярким результатом в Лиге чемпионов.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Динамо Загреб

Клуб не имел давно внятных проблем на внутренней арене - он штамповал титулы. Правда, как раз сейчас на паузу хорватский флагман пошел только третьим, причем с отставанием в 7 очков сразу и от Риеки, и от Хайдука. Так что у Каннаваро, что возглавил синих в конце прошлого года, будет непростая задача. Но при этом нужно и в Лиге чемпионов за свои шансы цепляться. Там столичный клуб в квалификации уверенно выиграл у Карабаха (3:0 и 2:0). Примечательно, что в основном раунде львиную часть очков брали на выезде, где победили аутсайдеров, Ред Булл Зальцбург и Слован Братислава, хотя в сентябре было 2:9 с Баварией. Дома же хорваты ограничились ничьими с Монако (2:2) и Селтиком (0:0), но разгромно уступили 0:3 дортмундской Боруссии.

Статистика личных встреч

В 2006-м году англичане дважды обыграли хорватов. А вот осенью 2015-го клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что синие, не имеющие реальной практики в середине зимы, что-то покажут. Они слабы против грандов, так что ставим на хозяев с форой -2 гола (коэффициент - 1,64).