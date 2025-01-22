Кто забил на 2-й? Арсенал с Зинченко разбил Динамо Загреб в Лиге чемпионов

22 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Динамо Загреб.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.

Голами за хозяев отличились Деклан Райс (2), Кай Хаверц (66) и Мартин Эдегор (90+2). Райс оформил свой первый гол в главном еврокубковом турнире. Его мяч стал самым быстрым взятием ворот Арсенала в ЛЧ с 2014 года.

Украинский защитник подопечных Микеля Артеты Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74-й на Кирана Тирни.

Арсенал с 16 очками занимает 3-е место в таблице Лиги чемпионов. У Динамо Загреб 8 пунктов и 26-я позиция.

Лига чемпионов 2024/25. 7-й тур, 22 января

Арсенал Лондон (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 3:0

Голы: Райс, 2, Хаверц, 66, Эдегор, 90+2

Арсенал: Райя, Зинченко (Тирни, 74), Габриэл, Кивер, Тимбер (Парти, 59), Райс, Жоржиньо, Эдегор, Мартинелли (Батлер-Ойедеджи, 90+2), Хавертц (Троссард, 74), Стерлинг (Нванери, 58).

Динамо Загреб: Невистич, Пьер-Габриэль (Ходжа, 75), Ристовски, Торренте, Берно, Ммаэ, Батурина (Шпикич, 87), Адеми (Мишич, 59), Рог (Качавенда, 59), Стойкович (Пьяца, 75), Куленович.

Предупреждения: Адеми (38), Стерлинг (47), Тимбер (51), Качавенда (69).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine