Арсенал – Динамо Загреб – 3:0. Разгром от Зинченко и Ко. Видео голов, обзор
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В среду, 22 января, лондонский «Арсенал» сыграл против загребского «Динамо» в седьмом туре Лиги чемпионов.
Футбольное противостояние прошло на «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне.
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Как итог, «Арсенал» без лишних проблем разобрался с соперником – 3:0. В самом начале поединка результативным ударом отличился Деклан Райс. Второй мяч залетел в ворота «Динамо» на 66-й минуте. Героем эпизода стал Кай Хаверц. Точку в матче поставил Мартин Эдегор, который довел счет до разгрома.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала», однако доиграть полностью игру футболисту не удалось. На 72-й главный тренер команды заменил представителя Украины.
Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
«Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0
Голы: Райс, 2, Хаверц, 66, Эдегор, 90+2
Видеообзор матча:
События матча
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