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Лига Чемпионов
Арсенал
22.01.2025 22:00 – FT 3 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
23 января 2025, 05:05 | Обновлено 23 января 2025, 05:16
276
0

Арсенал – Динамо Загреб – 3:0. Разгром от Зинченко и Ко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 05:05 | Обновлено 23 января 2025, 05:16
276
0
Арсенал – Динамо Загреб – 3:0. Разгром от Зинченко и Ко. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 22 января, лондонский «Арсенал» сыграл против загребского «Динамо» в седьмом туре Лиги чемпионов.

Футбольное противостояние прошло на «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как итог, «Арсенал» без лишних проблем разобрался с соперником – 3:0. В самом начале поединка результативным ударом отличился Деклан Райс. Второй мяч залетел в ворота «Динамо» на 66-й минуте. Героем эпизода стал Кай Хаверц. Точку в матче поставил Мартин Эдегор, который довел счет до разгрома.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала», однако доиграть полностью игру футболисту не удалось. На 72-й главный тренер команды заменил представителя Украины.

Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

«Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0

Голы: Райс, 2, Хаверц, 66, Эдегор, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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