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Лига Чемпионов
Арсенал
22.01.2025 22:00 – 34 1 : 0
Динамо Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 января 2025, 21:58 | Обновлено 22 января 2025, 22:04
923
0

Арсенал – Динамо Загреб. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 21:58 | Обновлено 22 января 2025, 22:04
923
0
Арсенал – Динамо Загреб. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и загребским «Динамо».

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в столице Англии Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Динамо Загреб
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События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
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смотреть онлайн Лига чемпионов Арсенал Лондон Динамо Загреб Александр Зинченко
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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