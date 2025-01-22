Без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки Australian Open 2025
22 января Элина уступила Мэдисон Киз, а Ига Свентек справилась с Эммой Наварро
22 января завершились все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Мэдисон Киз. Американка вышла в 7-й полуфинал турнирах Grand Slam, в котором поборется за второй титульный поединок.
Вторая сеяная Ига Свентек разгромила Эмму Наварро, отдав всего 3 гейма. Полька проведет седьмой полуфинал на мейджорах и поборется за шестой выход в финал. На счету Иги пять трофеев на слэмах.
Киз и Свентек ранее играли между собой пять раз. Счет 4:1 в пользу Иги.
Днем ранее на кортах Мельбурна состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Паула Бадоса и Арина Соболенко.
Australian Open 2025. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [19] – Элина Свитолина [28] – 3:6, 6:3, 6:4
Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2] – 1:6, 2:6
Australian Open 2025. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса [11]
Мэдисон Киз [19] – Ига Свентек [2]
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