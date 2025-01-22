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Australian Open
22 января 2025, 07:09 | Обновлено 22 января 2025, 07:11
339
0

Без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки Australian Open 2025

22 января Элина уступила Мэдисон Киз, а Ига Свентек справилась с Эммой Наварро

22 января 2025, 07:09 | Обновлено 22 января 2025, 07:11
339
0
Без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января завершились все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех сетах проиграла 14-й ракетке мира Мэдисон Киз. Американка вышла в 7-й полуфинал турнирах Grand Slam, в котором поборется за второй титульный поединок.

Вторая сеяная Ига Свентек разгромила Эмму Наварро, отдав всего 3 гейма. Полька проведет седьмой полуфинал на мейджорах и поборется за шестой выход в финал. На счету Иги пять трофеев на слэмах.

Киз и Свентек ранее играли между собой пять раз. Счет 4:1 в пользу Иги.

Днем ранее на кортах Мельбурна состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых далее прошли Паула Бадоса и Арина Соболенко.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [19] – Элина Свитолина [28] – 3:6, 6:3, 6:4
Эмма Наварро [8] – Ига Свентек [2] – 1:6, 2:6

Australian Open 2025. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Паула Бадоса [11]
Мэдисон Киз [19] – Ига Свентек [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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