Определен первый полуфиналист Australian Open в верхней части мужской сетки

22-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 20) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В четвертьфинале американец в четырех сетах переиграл Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55) за 3 часа и 52 минуты.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [21] – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Это была третья встреча соперников. Бен выиграл второе очное противостояние.

В полуфинале Шелтон сыграет против победителя матча Янник Синнер – Алекс де Минаур.

Шелтон во второй раз в карьере вышел в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. В 2023 году он сыграл на этой стадии на US Open, где проиграл Новаку Джоковичу.

