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Australian Open
22 января 2025, 10:40 | Обновлено 22 января 2025, 10:48
700
0

Определен первый полуфиналист Australian Open в верхней части мужской сетки

Бен Шелтон в четырех сетах дожал Лоренцо Сонего за 3 часа и 52 минуты

22 января 2025, 10:40 | Обновлено 22 января 2025, 10:48
700
0
Определен первый полуфиналист Australian Open в верхней части мужской сетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон и Лоренцо Сонего

22-летний американский теннисист Бен Шелтон (АТР 20) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2025.

В четвертьфинале американец в четырех сетах переиграл Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55) за 3 часа и 52 минуты.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [21] – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Это была третья встреча соперников. Бен выиграл второе очное противостояние.

В полуфинале Шелтон сыграет против победителя матча Янник Синнер – Алекс де Минаур.

Шелтон во второй раз в карьере вышел в полуфинал на уровне турниров Grand Slam. В 2023 году он сыграл на этой стадии на US Open, где проиграл Новаку Джоковичу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Сонего
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Сонего
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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