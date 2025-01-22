Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 января первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/4 финала итальянец сыграет против 8-й ракетки мира Алекса де Минаура (Австралия). Поединок пройдет 1-м запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча соперников. Счет 9:0 в пользу Янника.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет либо против Бена Шелтона, либо против Лоренцо Сонего.

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