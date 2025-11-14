Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
14 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 14 ноября 2025, 17:35
Синнер обыграл Шелтона и завершил группу на ATP Finals со 100% результатом

Янник без проблем одолел Бена в матче третьего тура квартета Бьорна Борга

Синнер обыграл Шелтона и завершил группу на ATP Finals со 100% результатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) выиграл третий матч на групповом этапе Итогового турнира АТР 2025.

В третьем туре группы Бьорна Борга итальянец в двух сетах переиграл Бена Шелтона (США, ATP 5) за 1 час и 35 минут.

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Третий тур. 14 ноября

Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6 (7:3)

Янник в девятый раз сыграл против Бена и добыл восьмую победу.

Синнер выиграл группу со 100% результатом – помимо Шелтона, он также переиграл Феликса Оже-Альяссима и Александра Зверева.

Янник одержал 13-ю победу подряд на уровне Тура и 29-й на индоре. В полуфинале он встретится с Алексом де Минауром, против которого ведет в личных противостояниях со счетом 12:0.

Янник Синнер Бен Шелтон Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
