Шахтер Донецк

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Лига чемпионов
21 января 2025, 18:55 | Обновлено 21 января 2025, 19:06
97
0

Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Горняков» устроит лишь победа

21 января 2025, 18:55 | Обновлено 21 января 2025, 19:06
97
0
Шахтер – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

22 января в 19.45 по киевскому времени в Гельзенкирхене на «Арена АуфШальке» в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» будет принимать «Брест».

Шахтер

Перед двумя заключительными и одновременно решающими поединками чемпионской Лиги чемпион Украины с четырьмя очками занимает 27 место в общей таблице основного раунда турнира.

В этот раз новогодние каникулы у «горняков» оказались краткосрочными. Уже четвертого января футболисты «Шахтера» вышли из отпуска. К возобновлению сезона дончане готовились в Турции.

С основной обоймой «Шахтера» работали три игрока из дубля – Николай Огарков, Антон Дрозд и Виктор Цуканов.

Иных новичков в составе чемпионов Украины на турецких сборах не было.

Что касается потерь. «Оранжево-черных» покинул хорватский универсал Бартол Франьич. 24-летний футболист играл за «Шахтер» на правах аренды. Пробиться в основу не сумел. Далее продолжит свою карьеру в загребском «Динамо».

Не будет больше в команде и Кевина Келси. Форвард перебрался в «Портленд Тимберс».

А вот Александр Зубков, Даниил Сикан и Тарас Степаненко, к которым СМИ приписывали интерес турецких клубов, пока остаются в команде. На месте пока и Лассина Траоре, которого слухи также отправляли в другие клубы.

На сборах подопечные Марино Пушича провели три контрольных поединка. Расписали ничью с загребским «Динамо» - 2:2, и одержали две победы над представителями болгарского футбола – ЦСКА и «Лудогорцем» (1:0 и 4:0 соответственно). Интересно, что оба поединка против болгарских коллективов «горняки» провели в один день.

Травмированных в составе «Шахтера» нет.

Брест

Ближайшего соперника «Шахтера» в Лиге чемпионов можно считать одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша главного континентального турнира.

Перед седьмым туром ЛЧ «Брест» занимает высокое седьмое место в таблице, имея в своем активе 13 очков. Столько же, как и идущий на третьей строчке «Арсенал». «Канониры» выше в табели о рангах лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

А вот в чемпионате Франции дела у «Бреста» идут не так хорошо, как в чемпионской Лиге. После 18 туров команда Эрика Руа занимает девятое место. Правда, от идущего на четвертой позиции «Монако» «пиратов» отделяют какие-то шесть очков.

Тем не менее, в двух последних поединках Лиги 1 «пираты» снова вернулись на победную поступь. Сначала команда Руа одолела в родных стенах «Лион».

А уже непосредственно накануне матча против «Шахтера» «Брест» на выезде одолел «Ренн» - 2:1, забив по голу в каждом из таймов.

Особенно красивым получился первый гол – авторства Маньетти: шикарный удар из-за пределов штрафной площади.

История противостояний

Команды ранее никогда не пересекались в официальных встречах.

Прогноз

«Надо победить в двух оставшихся матчах, чтобы пройти дальше. Это будет непросто, но это приятный вызов», – так охарактеризовал ближайших соперников по ЛЧ главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.

Действительно, лишь победа оставляет «горнякам» шансы на продолжение еврокампании. Однако и соперник «Шахтера» мечтает продолжить свою сказку в нынешней Лиге чемпионов. В пользу французского клуба – игровой опыт, уверенность в виде занимаемой позиции в общей таблице ЛЧ.

Что зачислить в пользу украинского клуба? Разве что мотивацию. Будем надеяться, что «горняки» сделают все от них зависящее, дабы продемонстрировать в ближайшем поединке свой максимум.

Тем не менее, наш прогноз – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

«Брест»: Бизот, Ндиайе, Шардонне, Лала, Зогбе, Бальде, Фернандеш, Маньетти, Камара, Думбия, Ажорк.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
22 января 2025 -
19:45
Брест
Победа Шахтера 2.73 Сделать ставку

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прогнозы Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Брест Брест (Франция)
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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