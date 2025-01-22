Шахтер Донецк

В среду, 22 января, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и «Брест». Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкая команда набрала четыре очка и еще может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. К ответственным поединкам «горняки» готовились в Турции, где провели три спарринга: с загребским «Динамо» (2:2), софийским ЦСКА (1:0) и «Лудогорцем» (4:0). В предстоящем поединке «Шахтеру» не поможет форвард Даниил Сикан, который в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора».

«Брест» набрал 13 очков: 4 победы, 1 поражение и 1 ничья. Перед противостоянием в Гельзенкирхене «пираты» в матче французской Лиги 1 обыграли «Ренн» со счетом 2:1. В своем национальном чемпионате «Брест» занимает девятое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Брест», за которой можно следить в украинской версии сайта.