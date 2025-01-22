Шахтер Донецк

Шахтер – Брест. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов
В среду, 22 января, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и «Брест». Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
Донецкая команда набрала четыре очка и еще может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. К ответственным поединкам «горняки» готовились в Турции, где провели три спарринга: с загребским «Динамо» (2:2), софийским ЦСКА (1:0) и «Лудогорцем» (4:0). В предстоящем поединке «Шахтеру» не поможет форвард Даниил Сикан, который в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора».
«Брест» набрал 13 очков: 4 победы, 1 поражение и 1 ничья. Перед противостоянием в Гельзенкирхене «пираты» в матче французской Лиги 1 обыграли «Ренн» со счетом 2:1. В своем национальном чемпионате «Брест» занимает девятое место.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Брест», за которой можно следить в украинской версии сайта.
19:45
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Крупная победа Шахтера
6 голосов 5.45 %
Минимальная победа Шахтера
23 голоса 20.91 %
Ничья
29 голосов 26.36 %
Минимальная победа Бреста
31 голос 28.18 %
Крупная победа Бреста
21 голос 19.09 %
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