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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
22.01.2025 19:45 - : -
Брест
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Лига чемпионов
22 января 2025, 19:02 | Обновлено 22 января 2025, 19:16
593
110

Шахтер – Брест. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов

22 января 2025, 19:02 | Обновлено 22 января 2025, 19:16
593
110
Шахтер – Брест. Текстовая трансляция матча

В среду, 22 января, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Шахтер» и «Брест». Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкая команда набрала четыре очка и еще может побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. К ответственным поединкам «горняки» готовились в Турции, где провели три спарринга: с загребским «Динамо» (2:2), софийским ЦСКА (1:0) и «Лудогорцем» (4:0). В предстоящем поединке «Шахтеру» не поможет форвард Даниил Сикан, который в ближайшее время станет игроком турецкого «Трабзонспора».

«Брест» набрал 13 очков: 4 победы, 1 поражение и 1 ничья. Перед противостоянием в Гельзенкирхене «пираты» в матче французской Лиги 1 обыграли «Ренн» со счетом 2:1. В своем национальном чемпионате «Брест» занимает девятое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Брест», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
22 января 2025 -
19:45
Брест
Победа Шахтера 2.73 Сделать ставку

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Голосов 110
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 7-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Брест, который пройдет 22 января в 19:45 в Гельзенкирхене

Крупная победа Шахтера

6 голосов 5.45 %

Минимальная победа Шахтера

23 голоса 20.91 %

Ничья

29 голосов 26.36 %

Минимальная победа Бреста

31 голос 28.18 %

Крупная победа Бреста

21 голос 19.09 %

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 110
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sania
Кроти, вітаю! З такими "фанами" вам навіть "вороги" не потрібні.
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+3
sania
Тепер і дізнаємось, як довго триває приступ шизофренії...
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+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА Я СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ ВАЗМОЖНА ВА ВРЕМЯ МАЧА МНЕ ПРИЙДЕТЦА ВЗЯТЬ БАЛЬНИЧНИЙ
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+2
Remark
Сподіваюся тільки на одне - що ботів щурів колись та вилікують!
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+2
sania
Людоньки!! Воно ще й розмовляти вміє!!!
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+2
_9Quantum19_
"Дзявкотуни-динамофани" підтягуються на гру...))) Озвірілі та голодні...)))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВПЕРЕТ ВПЕРЕТ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР СЕВОДНЯ ЛЕХКАЯ ПАБЕДА БУДЕТ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК ЗДЕЛАЭТ ПОКЕР ПАТОМ НА ИЗИ ПАБЕДА НАД БАРУСИЕЙ ДАЛЬШЕ ЛЕГКАЯ ПРАГУЛКА ПА ПЛЕЙ ОФ И ЗАСЛУЖЕНАЯ ПАБЕДА В ЛИГИ ЧЕМПЕОНАВ ДРУЗЬЯ КУБАК ЕДЕТ ДАМОЙ
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
Победа Бреста 47%
Победа ШД(Ю) 28%
Как там у шахты вся Украина?
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+1
CheMP
рискну предугадать (во всяком случае,надеюсь) минимальную победу ШД: 2-1  удачи!
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0
Frank Piter
Шахтер чемпион, победит сегодня он!!! 
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0
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_9Quantum19_










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-1
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contr
увага, важлива інфа ☝️☝️
андрій заліщук(читай: залупук) облизував мою залупу ☝️
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-1
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Андрій Заліщук
Квантум і Контр два підараси з паталогією дебіла
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-1
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_9Quantum19_








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-1
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Фанат спорту🏆
ЗА ШАХТАР! ШАХТАР — ЧЕМПІОН!!!🧡🖤⚒️
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-1
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Remark
Ставка: ТБ 2 в матчі.
Прогноз: ОЗ і нічиї наче не має бути.
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-1
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Frank Piter
Только Шахтер! И только Шахтер!
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-2
Отаман
Найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар сьогодні переможе🥳
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-2
_9Quantum19_










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-2
_9Quantum19_











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-2
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