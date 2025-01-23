ПУШИЧ: «Забили только два гола. Возможно, 10 очков будет недостаточно»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после поединка Лиги чемпионов с «Брестом» (2:0).

– Разумеется, сколько сейчас эмоций, но что вы можете сказать об игре?

– Конечно, мы все радуемся победе. Как я объяснял вам вчера на пресс-конференции, это очень тяжело для команды, не играющей официальных поединков к европейским матчам, как у нас, было всего две с половиной недели в межсезонье. Я думаю, мы провели очень взрослую игру по всем аспектам. Полагаю, что в первом тайме мы фантастически действовали с мячом и без него. Я могу жаловаться только на то, что мы забили только два гола, по моему мнению, мы заслуживали забить три или четыре. Но это футбол.

Думаю, во втором тайме мы полностью контролировали игру, не позволяли сопернику создавать шансы, возможно только один удар с дистанции. И также я считаю, что во втором тайме мы были более опасной командой, создали хорошие возможности забить третий гол. В общем, я должен отметить, что это было фантастическое выступление с нашей стороны. Я должен похвалить всех моих игроков, потому что они были невероятно дисциплинированными, много работали друг с другом. И что мне понравилось действительно больше всего, так это то, что мы играли в замечательный футбол. Так что фантастическое выступление моей команды!

– Добрый вечер! Спасибо за эту победу – это было прекрасно. Но сейчас о грустном: понятно ли, что с Эгиналду и сможет ли он сыграть в Дортмунде?

– Как я мог увидеть, ситуация не очень хорошая, ведь когда ты травмируешься в момент полного спринта, это плохой знак. Хотя еще рано говорить что-то точно об этом, потому что нам необходимы два-три дня, чтобы проанализировать ситуацию, и тогда мы будем знать, что будет дальше. По-моему, дела не очень.

- Видели ли вы акцию клуба в честь погибших на войне фанатов? Повлияло ли это на результат?

– Скажу честно, я не видел акций, потому что был очень сфокусирован на игре. Не знаю, какую именно акцию вы имеете в виду. Я не знаю, я этого не видел. Если это произошло, то, конечно, это всегда очень грустно – когда кто-то теряет свою жизнь. Мы уже очень длительный период проживаем эту ситуацию, особенно работники клуба, болельщики донецкого «Шахтера», и я думаю, что многие потеряли жизнь – это, безусловно, большое горе. И мы всегда очень сопереживаем нашим болельщикам, сочувствуем людям, погибающим во время этой ужасной войны. Несколько сотрудников и игроков также потеряли членов семей. Это всегда ужасная ситуация, ужасающий момент. Поэтому мои соболезнования…

– Сейчас появилась надежда на выход в плей-офф. Как обыграть «Боруссию» Дортмунд на ее фантастическом стадионе?

– Я очень доволен, что мы создали такой шанс – сыграть эту финальную игру, что очень хорошо. В этом соревновании очень трудно предсказать, сколько баллов тебе понадобится, чтобы пройти дальше. Может быть, даже десяти очков недостаточно. Поэтому если смотреть на другие результаты, это будет сложно. И все равно мы будем играть так, чтобы победить, как мы делаем всегда. И мы приложим все усилия. Никогда не знаешь, как будет, потому что это футбол, поэтому все возможно. Но предугадать трудно, ведь на это всегда влияют другие результаты. И в начале этой кампании были определенные расчеты, что восемь очков будет достаточно, чтобы пройти дальше, однако если рассматривать результаты, даже десяти, вероятно, будет недостаточно. Увидим.

– Сейчас клуб продал Сикана, травмирован Эгиналду, остался один Траоре. Скажите, какие варианты еще есть в нападении?

– Варианты есть всегда. Пока ситуация не идеальна на этот счет, это понятно, но варианты есть всегда. И это моя задача: если нет стопроцентной замены, выбирается такая, чтобы создать что-нибудь другое на этой позиции. Мы работаем над этим и увидим. Есть идеи относительно того, как решить эту ситуацию, и я уверен в игроках, которых я могу поставить на эту позицию, уверен, что они тоже выполнят эту задачу. Не идеально, и есть как есть.

Также я хочу поблагодарить клуб «Шальке» и немецкий народ за гостеприимство и теплый прием. Мы здесь чувствовали себя желанными гостями. Потому еще раз: благодарность от всех нас!