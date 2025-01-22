Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ

В преддверии матча у донецкого «Шахтера» все было одновременно и просто, и сложно. Чтобы надеяться на что-то в турнирном плане, «горнякам» надо было только побеждать. Иных вариантов команда Марино Пушича больше не умела. Точнее, уже не имела, подойдя к матчу с четырьмя очками после 6 поединков и на 28-й позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Так что, с пониманием расклада у «Шахтера» все было предельно просто. Сложность касалась силы соперника. Французский «Брест» при всей своей скромности в нынешней Лиге чемпионов находится в группе лидеров и реально претендует на прямое попадание в 1/8 финала плей-офф. В 6 матчах «Брест» набрал 13 очков, что позволяло ему до игры располагаться на 9-й позиции.

Игру футболисты «Шахтера» начали рьяно, сразу же показав французам по прозвищу «пираты», что настрой у них серьезный, а поблажек не будет ни при каких условиях. Уже на 8-й минуте поразить ворота «Бреста» мог Марлон Гомес, но пяткой пустил мяч возле дальней левой стойки. Это был роскошный шанс для «Шахтера», чтобы добиться перевеса в счете. К чести «горняков», не забив сходу, они духом не пали, и в награду за это через 10 минут создали второй голевой момент, который на этот раз принес им успех. Кевин еще на своей половине поля перехватил мяч после корявого выноса в исполнении Брендана Шардонне, затем промчался до штрафной «Бреста», где хладнокровно переиграл Марко Бизота. 1:0!

Забив гол, дончане продолжили доминировать и давить на французскую оборону. Кураж в их действиях присутствовал, хватало у игроков мастерства, которое множилось на желание добиться в матче победы. На 27-й минуте только реакция голкипера спасла «Брест» после хорошего удара Педриньо со штрафного с довольно-таки острого угла. Спустя 4 минуты Эгиналду был вынужден схватиться за голову после того, как пробил из пределов штрафной самую малость мимо пустого дальнего правого угла ворот «Бреста». Признаться, если бы после этого момента счет стал 3:0 в пользу «Шахтера», то это было бы более чем справедливо и заслуженно.

С крупным перевесом у «горняков» пока не складывалось, зато на 36-й минуте они по делу получили право на 11-метровый, когда Бизот на выходе снес в своей штрафной Иракли Азарова. Мяч на 11-метровой отметке установил Георгий Судаков и выполнил «паненку». Забил, но нервы при этом он немного потрепал, так как Бизот успел кончиками пальцев коснуться мяча. 2:0!

На 41-й минуте у ворот «Шахтера» возник первый в матче по-настоящему опасный момент, когда пробил Уго Маньетти – Дмитрий Ризнык сыграл надежно. После этого французы заметно активизировались и остаток первого тайма провели в атаках. Впрочем, на 44-й минуте «горняки» чудом не довели по завершения отличную контратаку, когда Судаков отдал немного сильный пас на выход Педриньо.

После перерыва футболисты «Шахтера» повели игру исключительно по результату. В обороне они действовали компактно и максимально просто, а вперед выбегали с желанием и на хороших скоростях, но никак не сломя голову. На 51-й минуте мог оформить дубль Судаков, но Бизот справился в ближнем углу с мячом после его удара. Вскоре дончане потеряли Эгиналду, который потянул заднюю поверхность бедра. Это было досадно. В первую очередь, для самого 20-летнего бразильца.

Середина второго тайма прошла под знаком атак французов, но все они были какими-то банальными и пресными. «Пираты» часто использовали забросы вперед, но они преимущественно уходили в никуда, атаки были больше статическими, а командная скорость при этом была никакой. В общем, встреча развивалась так, как было выгодно дончанам.

Под занавес игры французы добавили и включили что-то наподобие «тики-таки». На 79-й минуте им подвернулся хороший штрафной, но Ризнык в отличном прыжке парировал мяч после удара Матиаса Перрейры Лаже. На этом можно было поединок завершать, хотя на пятой компенсированной минуте матча Александр Зубков в третий раз отправил мяч в ворота «Бреста», но арбитр гол не засчитал после помощи от ВАР.

2:0 – «Шахтер» в хорошем стиле выиграл и продолжает борьбу за попадение в топ-24 итоговой турнирной таблицы Лиги чемпионов. Впереди – последний барьер в лице «Боруссии» Дортмунд, встреча с которой 29 января на выезде. Будет сложно, но возможно более чем всё.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур.

«Шахтер» – «Брест» – 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (37, пенальти)

Предупреждения: Степаненко (77) – Ндиай (22)

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас (Конопля, 71), Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре,55)

«Брест»: Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Маньетти, Фернандес (Кулибали, 85), Камара (дель Кастильо, 60), Думбия (Февр, 60), Ажорк (Сима, 60), Бальде (Салах, 71)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – БРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА