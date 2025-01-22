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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
22.01.2025 19:45 – FT 2 : 0
Брест
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Лига чемпионов
22 января 2025, 21:42 | Обновлено 22 января 2025, 22:33
4722
100

Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ

«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»

22 января 2025, 21:42 | Обновлено 22 января 2025, 22:33
4722
100
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В преддверии матча у донецкого «Шахтера» все было одновременно и просто, и сложно. Чтобы надеяться на что-то в турнирном плане, «горнякам» надо было только побеждать. Иных вариантов команда Марино Пушича больше не умела. Точнее, уже не имела, подойдя к матчу с четырьмя очками после 6 поединков и на 28-й позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Так что, с пониманием расклада у «Шахтера» все было предельно просто. Сложность касалась силы соперника. Французский «Брест» при всей своей скромности в нынешней Лиге чемпионов находится в группе лидеров и реально претендует на прямое попадание в 1/8 финала плей-офф. В 6 матчах «Брест» набрал 13 очков, что позволяло ему до игры располагаться на 9-й позиции.

Игру футболисты «Шахтера» начали рьяно, сразу же показав французам по прозвищу «пираты», что настрой у них серьезный, а поблажек не будет ни при каких условиях. Уже на 8-й минуте поразить ворота «Бреста» мог Марлон Гомес, но пяткой пустил мяч возле дальней левой стойки. Это был роскошный шанс для «Шахтера», чтобы добиться перевеса в счете. К чести «горняков», не забив сходу, они духом не пали, и в награду за это через 10 минут создали второй голевой момент, который на этот раз принес им успех. Кевин еще на своей половине поля перехватил мяч после корявого выноса в исполнении Брендана Шардонне, затем промчался до штрафной «Бреста», где хладнокровно переиграл Марко Бизота. 1:0!

Забив гол, дончане продолжили доминировать и давить на французскую оборону. Кураж в их действиях присутствовал, хватало у игроков мастерства, которое множилось на желание добиться в матче победы. На 27-й минуте только реакция голкипера спасла «Брест» после хорошего удара Педриньо со штрафного с довольно-таки острого угла. Спустя 4 минуты Эгиналду был вынужден схватиться за голову после того, как пробил из пределов штрафной самую малость мимо пустого дальнего правого угла ворот «Бреста». Признаться, если бы после этого момента счет стал 3:0 в пользу «Шахтера», то это было бы более чем справедливо и заслуженно.

С крупным перевесом у «горняков» пока не складывалось, зато на 36-й минуте они по делу получили право на 11-метровый, когда Бизот на выходе снес в своей штрафной Иракли Азарова. Мяч на 11-метровой отметке установил Георгий Судаков и выполнил «паненку». Забил, но нервы при этом он немного потрепал, так как Бизот успел кончиками пальцев коснуться мяча. 2:0!

На 41-й минуте у ворот «Шахтера» возник первый в матче по-настоящему опасный момент, когда пробил Уго Маньетти – Дмитрий Ризнык сыграл надежно. После этого французы заметно активизировались и остаток первого тайма провели в атаках. Впрочем, на 44-й минуте «горняки» чудом не довели по завершения отличную контратаку, когда Судаков отдал немного сильный пас на выход Педриньо.

После перерыва футболисты «Шахтера» повели игру исключительно по результату. В обороне они действовали компактно и максимально просто, а вперед выбегали с желанием и на хороших скоростях, но никак не сломя голову. На 51-й минуте мог оформить дубль Судаков, но Бизот справился в ближнем углу с мячом после его удара. Вскоре дончане потеряли Эгиналду, который потянул заднюю поверхность бедра. Это было досадно. В первую очередь, для самого 20-летнего бразильца.

Середина второго тайма прошла под знаком атак французов, но все они были какими-то банальными и пресными. «Пираты» часто использовали забросы вперед, но они преимущественно уходили в никуда, атаки были больше статическими, а командная скорость при этом была никакой. В общем, встреча развивалась так, как было выгодно дончанам.

Под занавес игры французы добавили и включили что-то наподобие «тики-таки». На 79-й минуте им подвернулся хороший штрафной, но Ризнык в отличном прыжке парировал мяч после удара Матиаса Перрейры Лаже. На этом можно было поединок завершать, хотя на пятой компенсированной минуте матча Александр Зубков в третий раз отправил мяч в ворота «Бреста», но арбитр гол не засчитал после помощи от ВАР.

2:0 – «Шахтер» в хорошем стиле выиграл и продолжает борьбу за попадение в топ-24 итоговой турнирной таблицы Лиги чемпионов. Впереди – последний барьер в лице «Боруссии» Дортмунд, встреча с которой 29 января на выезде. Будет сложно, но возможно более чем всё.

Лига чемпионов. Основной раунд. 7-й тур.

«Шахтер» – «Брест» – 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (37, пенальти)

Предупреждения: Степаненко (77) – Ндиай (22)

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас (Конопля, 71), Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре,55)

«Брест»: Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Маньетти, Фернандес (Кулибали, 85), Камара (дель Кастильо, 60), Думбия (Февр, 60), Ажорк (Сима, 60), Бальде (Салах, 71)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

ШАХТЕР – БРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

37’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 100
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Frank Piter
Всех болельщиков Шахтера с победой!  Надеемся на такую же потрясающую игру в заключительном матче в Дортмунде! 
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+18
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Alex T
С победой адекватных, болельщик дк.
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+16
mayakovskiy1
Молодці, але після такої гри вдвічі боляче за останні 7 хвилин з Ейдховеном. Бо вже були в 1 ногою в плейоф. 
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+14
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TolsTIyELF
Слава Україні! Смерть ворогам! Ми перемогли і переможемо далі!
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+11
Лига
На изи чемпион, молодцы , первый тайм хорошая игра в атаке, во втором после травмы Эгиналду подсели , ну в защити хорошо отыграли, почти ничего не дали создать Бресту. С напами беда, теперь, продали Келси и Сикана не во время. Удачи Шахтёр в последнем решающем матче с Боруссией . Шансы есть ещё! Всех кто болел за Шахтёр с победой тот кто не болел, можете прыгать на бутылке и скулить дальше
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+10
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Микола Унгурян
Молодці!!! Неочікувана перемога. На вулиці ШД сьогодні заслужене свято. Ну що ж, інтрига зберігається до останнього туру
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+10
C.Пеклов
для січня дуже добра гра та 2 очка в табл.коеф України!
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+10
Перший Серед Рівних
Комент про "9-ту команду Франції" вже був? Від тих кого удєлав Ференцварош 4-0 і Вікторія плзєнь. Ах да, я ж забув, Шахтар потратив 40 мільйонів за декілька трансферних вікон. При цьому нікого ж не продав і не втратив, да? І цікаво яким боком і яким чином бухгалтерія і трансфери Шахтаря якось оправдовують те дніще і позорище яке показало Динамо в ЛЄ? 
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+9
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New Zealander
Вже вкотре Шахтар дарує нам вболівальникам інтригу та надію аж до останнього матчу ЛЧ! Ось за що я люблю цих мужиків - за те що вони завжди боряться до кінця і завдяки ним надія жевріє в наших серцях до кінця. Багато хто позаздрить цьому і я навіть знаю хто позаздрить
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+8
Показать Скрыть 4 ответа
saltim
Не знаю как Судакова а Кевина точно купят лимонов за 50 легко
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+8
ТвояМамка
На уверенном поели лягушачьи лапки. Осталось через неделю пожрать немецких колбасок с пивасиком)
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+8
Viktor Shuper
хто б що не казав, а результат несподіваний. як і вчора 3:3 Динамо.
мене дуже здивувало те, наскільки франци нулячі в атаці були. хз як вони в ЛЧ аж 10 голів родили
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+7
Steve2k
с победой! а девочки павел_ко и бодя походу так и не выйдут в ринг))
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+7
Фанат спорту🏆
МОЛОДЕЦЬ, ШАХТАР!!! Сьогодні ви показали відмінну гру проти французького колективу!🧡🖤⚒️
Ну що, тролі Шахти, що ви мені дасте відповідь?))))
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+7
Tea with milk
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+7
Перший Серед Рівних
Знаете глядя на таблицу я так понимаю что даже 10 очков не гарантируют выхода в плей-офф. Черт как же так тогда против ПСВ не достояли считанные минуты...
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
shakhtarforewer
Вітаю гірників з такою потрібною і крутою перемогою!!! Ми залишаємося все таки в боротьбі!
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+6
New Zealander
Бравіссімо! Оце гра! Оце рівень! Браво Пушич! Браво гравці! Браво Шахтар! Всіх з видатною перемогою. Я прогнозував перед матчем 2-1 але зіграли ще краще! Вище усяких похвал! Вже й не памятаю коли Шахтар так переконливо виглядав в ЛЧ та ще й проти таких міцних горішків як Брест. Нагадаю у французів 13 очок і вони вище Борусії. А щодо Борусії то чекаємо на таку ж гру яка в них вчора була з Болоньєю! Тільки перемога ! Тільки Шахтар!
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Harun Bakircioğlu
Неожиданно!
Недооценка от Бреста, посчитали, что победа в кармане, но кто им доктор.
Шахтер уверенно, без нервов. Молодцы!
Для прохода осталось победить шатающийся Дортмунд.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Markus Bob
Красавцы. Легко и не принужденно. Удачи в Дортмунде!
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+6
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