Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура ЛЧ
В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».
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Матч прошел на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. «Шахтер» победил со счетом 2:0.
На 13-й минуте команду Пушича вывел вперед Кевин. На 37-й минуте преимущество горняков удвоил Георгий Судаков, который был точным с пенальти.
«Шахтер» теперь имеет в активе семь очков после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.
Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.
Шахтер – Брест – 2:0
Голы: Кевин, 13, Судаков, 37 (пен).
ГОЛ! Кевин, 13 мин, 1:0!
ГОЛ! Судаков, 37 мин, 2:0!
События матча
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