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Шахтер Донецк
22.01.2025 19:45 – FT 2 : 0
Брест
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Лига чемпионов
22 января 2025, 22:24 | Обновлено 22 января 2025, 22:28
5941
3

Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура ЛЧ

22 января 2025, 22:24 | Обновлено 22 января 2025, 22:28
5941
3
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, прошел матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Брестом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. «Шахтер» победил со счетом 2:0.

На 13-й минуте команду Пушича вывел вперед Кевин. На 37-й минуте преимущество горняков удвоил Георгий Судаков, который был точным с пенальти.

«Шахтер» теперь имеет в активе семь очков после шести туров Лиги чемпионов. У «Бреста» 13 баллов.

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Шахтер – Брест – 2:0
Голы: Кевин, 13, Судаков, 37 (пен).

ГОЛ! Кевин, 13 мин, 1:0!

ГОЛ! Судаков, 37 мин, 2:0!

События матча

37’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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wigg
Кроти молодці, Брест - нулячий. Як ця команда змогла бути на 9 місці ЛЧ?
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+3
valerafan1
Для неадекватних кротів хочу сказати, що в єврокубках переважна більшість вболівальників Динамо підтримує Шахтар. Коли грає донецька команда в Європі ми всі єдині. Тому сьогодні всих з перемогою.
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+2
RedDevil
Интересно , сколько лет будут гордиться этой ВЕЛИКОЙ ПЕРЕМОГОЙ 😂😂ржавые ублюдки !? 
 
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0
514839
Зараз прийдуть Сергій- Пиздобол та Павло і скажуть, що ця перемрга - то гуйня, головне це ЧУ, і де в ньому той Шахтар?!
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0
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