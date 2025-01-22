Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

22 января в 12:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Левый Берег Киев.

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Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом. Левый Берег играет в статусе гостей.

Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча