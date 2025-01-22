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Товарищеские матчи
Металлист 1925
22.01.2025 12:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 10:35 | Обновлено 22 января 2025, 10:47
78
0

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча

22 января 2025, 10:35 | Обновлено 22 января 2025, 10:47
78
0
Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

22 января в 12:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Левый Берег Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом. Левый Берег играет в статусе гостей.

Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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