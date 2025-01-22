22.01.2025 12:30 - : -
Украина. Премьер лига22 января 2025, 10:35 | Обновлено 22 января 2025, 10:47
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Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
22 января 2025, 10:35 | Обновлено 22 января 2025, 10:47
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
22 января в 12:30 встретятся Металлист 1925 Харьков и Левый Берег Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют в манеже в Счастливом под Киевом. Левый Берег играет в статусе гостей.
Металлист 1925 весной будет играть в чемпионской группе Первой лиги и ставит задачу – выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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