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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 19:01 | Обновлено 23 января 2025, 19:29
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ПЕРВАК: «Должны набегать максимальный объем километража»

Тренер «Левого Берега» поделился впечатлениями от контрольного матча с «Металлистом 1925»

23 января 2025, 19:01 | Обновлено 23 января 2025, 19:29
125
0
ПЕРВАК: «Должны набегать максимальный объем километража»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

«Левый Берег» готовиться к выезду на тренировочные сборы в Турцию. Команда не теряет времени и проводит спарринги в Украине. «Левый Берег» со счетом 3:0 уверенно победил харьковский «Металлист 1925».

Наставник киевского клуба Виталий Первак остался довольным действиями команды. Тренер отметил серьезное отношение футболистов к товарищескому матчу.

«Сыграли интересный контрольный матч против сильного соперника. Тренерские штабы обеих команд ставили перед собой разные задачи на этот спарринг. Мы предоставили возможность сыграть всем футболистам. Хочу отметить серьезное отношение футболистов «Левого Берега» к матчу.

Для меня было важно проверить новичков в игре с таким соперником. Наша команда играла на фоне существенных физических нагрузок, и в этом случае на первый план выходит игровая дисциплина.

Во втором тайме свой шанс получил молодой нападающий Роман Гереш, отдавший результативную передачу. Роман своей игрой заслужил шанс играть в первой команде. Это талантливый футболист, но ему нужно много работать. У него все еще впереди.

Безусловно, на данном этапе подготовки далеко до оптимального физического состояния игроков. Мы всего восьмой день работаем, но все идет по плану. Главное, чтобы футболисты не получили травмы».

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Левый Берег Киев Виталий Первак учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Металлист 1925
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
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