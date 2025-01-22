Где смотреть онлайн товарищеский матч Металлист 1925 – Левый Берег
Смотрите 22 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Харьковский «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге Украины, проведет контрольный матч против представителя Украинской Премьер-лиги – ФК Левый Берег.
Товарищеский матч между украинскими клубами запланирован на среду, 22 января. Старт встречи ожидается в 12:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил – 7:2. Харьковский клуб тоже сумел забить 7 голов в ворота своего соперника – ФК «Rebel» Киев
Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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