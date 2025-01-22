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Товарищеские матчи
Металлист 1925
22.01.2025 12:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:12 | Обновлено 22 января 2025, 11:15
61
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Металлист 1925 – Левый Берег

Смотрите 22 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча

22 января 2025, 11:12 | Обновлено 22 января 2025, 11:15
61
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Металлист 1925 – Левый Берег
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге Украины, проведет контрольный матч против представителя Украинской Премьер-лиги – ФК Левый Берег.

Товарищеский матч между украинскими клубами запланирован на среду, 22 января. Старт встречи ожидается в 12:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил – 7:2. Харьковский клуб тоже сумел забить 7 голов в ворота своего соперника – ФК «Rebel» Киев

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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