Где смотреть онлайн товарищеский матч Металлист 1925 – Левый Берег

Харьковский «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге Украины, проведет контрольный матч против представителя Украинской Премьер-лиги – ФК Левый Берег.

Товарищеский матч между украинскими клубами запланирован на среду, 22 января. Старт встречи ожидается в 12:30 по киевскому времени.

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Свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил – 7:2. Харьковский клуб тоже сумел забить 7 голов в ворота своего соперника – ФК «Rebel» Киев

Металлист 1925 – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция