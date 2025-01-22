Уверенная победа. Левый Берег разобрался с Металлистом 1925

Команды провели матч в манеже, расположенном в с. Счастливое. «Левый Берег» вышел вперед на 34-й минуте после точного удара Синицы. После перерыва Ризнык отметился дублем и довел счет до крупного.

Товарищеский матч. 22 января. Манеж с. Счастливое.

Металлист 1925 - Левый Берег - 0:3

Голы: Синица (34), Ризнык (71, 80)

Металлист 1925: Варакута, Смитюх, Имереков (к), Салюк, Снурницын, Мафвента, Гаджиев, Обинайя, Панченко, Педро Артур, Стень.

Запас: Мозиль, Капинус, ИНП (игрок на просмотре), Кондратюк, Новаковский, Обинайя, Пушкуца, Литвиненко, Юрченко, Борячук, Бугай.

Левый Берег: Механив, Астахов, Швец, Самар, Сидней, Дедух, Приходько, И.Когут, Шастал, Синица, Сухоручко.

Запас: Кобзарь, Караващенко, Соколов, Банада, Семенов, Шаповал, Косовский, Галас, Войцеховский, Диего, Ризнык, Гереш.