Другие новости22 января 2025, 10:01 |
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ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»
Экс-футболист Динамо шокирован поведением некоторых украинских военных
22 января 2025, 10:01 |
876
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Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поведение представителя ТЦК на одном из вирусных видеороликов.
«Бл*, это пипец. Стыдно как», – вот такую оценку действиям украинского военного дал экс-футболист.
На видео предположительно представитель ТЦК матом кроет водителей машин, которые, по его мнению, неудачно припарковались.
Напомним, что ранее Милевский призывал остановить «бусификацию».
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а миля в какой бригаде служит?
Не путайте военных с этим говном.
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