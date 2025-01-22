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22 января 2025, 10:01 |
876
2

ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»

Экс-футболист Динамо шокирован поведением некоторых украинских военных

22 января 2025, 10:01 |
876
2
ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поведение представителя ТЦК на одном из вирусных видеороликов.

«Бл*, это пипец. Стыдно как», – вот такую оценку действиям украинского военного дал экс-футболист.

На видео предположительно представитель ТЦК матом кроет водителей машин, которые, по его мнению, неудачно припарковались.

Напомним, что ранее Милевский призывал остановить «бусификацию».

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фото Артем Милевский российско-украинская война Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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protasov_lyopu_dadaj
а миля в какой бригаде служит?
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+2
Lulinnha
Не путайте военных с этим говном. 
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