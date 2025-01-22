ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поведение представителя ТЦК на одном из вирусных видеороликов.

«Бл*, это пипец. Стыдно как», – вот такую оценку действиям украинского военного дал экс-футболист.

На видео предположительно представитель ТЦК матом кроет водителей машин, которые, по его мнению, неудачно припарковались.

Напомним, что ранее Милевский призывал остановить «бусификацию».