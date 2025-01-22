Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Спасибо, Эли! Видеообзор матча Aus Open 2025
Australian Open
22 января 2025, 08:11 |
404
0

Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Спасибо, Эли! Видеообзор матча Aus Open 2025

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

22 января 2025, 08:11 |
404
0
Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Спасибо, Эли! Видеообзор матча Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проиграла Мэдисон Киз (США, WTA 14) в 1/4 финала Australian Open 2025.

Матч завершился за 1 час и 55 минут в пользу Киз со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Это была шестая встреча соперниц, Киз одержала четвертую победу в очных противостояниях.

Свитолина провела 12-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam и 3-й на кортах Мельбурна.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Мэдисон Киз

По теме:
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без Свитолиной. Стали известны все полуфиналистки Australian Open 2025
Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE
Элина Свитолина Мэдисон Киз видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Барселона – 4:5. Суперматч в Лиссабоне. Видео голов и обзор
Футбол | 22 января 2025, 00:39 7
Бенфика – Барселона – 4:5. Суперматч в Лиссабоне. Видео голов и обзор
Бенфика – Барселона – 4:5. Суперматч в Лиссабоне. Видео голов и обзор

Матч 7-го тура Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
Бокс | 21 января 2025, 23:45 1
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»

Майрис считает, что у Александра нет шансов против Джея Опетаи

УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Футбол | 21.01.2025, 11:21
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Бокс | 21.01.2025, 11:01
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 22.01.2025, 07:05
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 1
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 64
Футбол
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 451
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем