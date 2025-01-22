Элина Свитолина – Мэдисон Киз. Спасибо, Эли! Видеообзор матча Aus Open 2025

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проиграла Мэдисон Киз (США, WTA 14) в 1/4 финала Australian Open 2025.

Матч завершился за 1 час и 55 минут в пользу Киз со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Это была шестая встреча соперниц, Киз одержала четвертую победу в очных противостояниях.

Свитолина провела 12-й четвертьфинал на уровне турниров Grand Slam и 3-й на кортах Мельбурна.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Мэдисон Киз