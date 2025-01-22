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22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:00
43
0

Спарта Прага – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 04:59 | Обновлено 22 января 2025, 05:00
43
0
Спарта Прага – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января на «epet Арена» пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Спарта Прага» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спарта Прага

Команда после довольно долгого, как для себя, спада, смогла в 2023-м году вернуть себе чемпионский титул. И отстоял его и в следующем сезоне, снова выиграв гонку у соседней Славии. На этом Приске решил сменить обстановку и уехал тренировать Фейеноорд. У его преемника и бывшего ассистента, Фрииса, уже не так получается, на зимнюю паузу гранд ушел третьим, отставая на 13 очков от лоскутных. Но это все компенсируется прорывом в Лиге чемпионов. Там наконец-то чехи прошли квалификацию, выбив последовательно Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме. Правда, уже в самом основном раунде сил хватило только на удачный старт, когда последовательно обыграли Ред Булл Зальцбург и взяли ничью со Штутгартом. После этого только проигрывали, даже дебютирующему Бресту, не говоря уже о Манчестер Сити (0:5), Атлетико (0:6) и Фейеноорде (2:4). Шансы на плей-офф еще есть, но нужно только побеждать итальянский гранд.

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Интер

Клуб в прошлом сезоне досрочно и без каких-то вопросов выиграл скудетто. Сейчас все на внутренней арене не так легко, были осечки в Серии А, а в Суперкубке, впервые при Симоне Индзаги, проиграли, оставшись без привычного трофея. Но зато в Лиге чемпионов итальянцы смотрятся вполне неплохо. Они начинали с нулевой ничьей против Манчестер Сити на выезде, после чего выиграли четырежды кряду - не только у Црвены Звезды и Янг Бойз, но и у Арсенала с РБ Лейпциг. И только де-факто сняв любые вопросы по поводу своего выхода в плей-офф, черно-синие уступили минимально, 0:1, в Леверкузене Байеру.

Статистика личных встреч

В 30-е годы прошлого века клубы активно играли между собой товарищеские поединки. Но официальные матчи были только в Лиге Европы в 2016-м году, когда был обмен домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что чехи смогут даже за ничью зацепиться. Ставим на то, что Интер выиграет с форой -1 (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Спарта Прага
22 января 2025 -
22:00
Интер Милан
Фора Интера (-1) 1.69 Сделать ставку
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Спарта Прага Интер Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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