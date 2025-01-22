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Лига чемпионов
22 января 2025, 20:23 | Обновлено 22 января 2025, 20:35
197
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 22 января. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 20:23 | Обновлено 22 января 2025, 20:35
197
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 22 января. Смотреть онлайн LIVE
ФК Шатер

Вечером 22 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января

  • 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг
  • 19:45. Шахтер – Брест
  • 22:00. Арсенал – Динамо Загреб
  • 22:00. Милан – Жирона
  • 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити
  • 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург
  • 22:00. Селтик – Янг Бойз
  • 22:00. Спарта Прага – Интер
  • 22:00. Фейенорд – Бавария

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45. РБ Лейпциг – Спортинг

19:45. Шахтер – Брест

22:00. Арсенал – Динамо Загреб

22:00. Милан – Жирона

22:00. ПСЖ – Манчестер Сити

22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург

22:00. Селтик – Янг Бойз

22:00. Спарта Прага – Интер

22:00. Фейенорд – Бавария

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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