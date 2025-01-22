Лига чемпионов22 января 2025, 20:23 | Обновлено 22 января 2025, 20:35
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Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 22 января. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 января видеотрансляции матчей 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 20:23 | Обновлено 22 января 2025, 20:35
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Вечером 22 января проходят поединки 7-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
⚽️ Лига чемпионов. 7-й тур, 22 января
- 19:45. РБ Лейпциг – Спортинг
- 19:45. Шахтер – Брест
- 22:00. Арсенал – Динамо Загреб
- 22:00. Милан – Жирона
- 22:00. ПСЖ – Манчестер Сити
- 22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург
- 22:00. Селтик – Янг Бойз
- 22:00. Спарта Прага – Интер
- 22:00. Фейенорд – Бавария
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:45. РБ Лейпциг – Спортинг
19:45. Шахтер – Брест
22:00. Арсенал – Динамо Загреб
22:00. Милан – Жирона
22:00. ПСЖ – Манчестер Сити
22:00. Реал Мадрид – РБ Зальцбург
22:00. Селтик – Янг Бойз
22:00. Спарта Прага – Интер
22:00. Фейенорд – Бавария
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