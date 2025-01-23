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Лига Чемпионов
Селтик
22.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Янг Бойз
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Лига чемпионов
23 января 2025, 02:27 | Обновлено 23 января 2025, 02:28
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0

Селтик – Янг Бойз – 1:0. Автогол и удаление. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 02:27 | Обновлено 23 января 2025, 02:28
23
0
Селтик – Янг Бойз – 1:0. Автогол и удаление. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января прошли последние матчи седьмого тура Лиги чемпионов.

Швейцарский «Янг Бойз» отправился на выезд к действующему чемпиону Шотландии «Селтика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок оказался насыщенным на события, однако хозяевам удалось минимально переиграть соперника – 1:0. Еще в первом тайме «Селтик» трижды прошил ворота гостей, но в трех случаях судья отменял взятие ворот. К тому же, на 41-й минуте хозяева не реализовали пенальти.

Все решилось на последних минутах встречи. На 86-й минуте защитник «Янг Бойз» Лорис Бенито срезал мяч в свои ворота, подарив сопернику три пункта.

Лига Чемпионов. 7-й тур. 22 января

«Селтик» – Янг Бойз» – 1:0

Гол: Бенито (автогол), 86

Видеообзор матча:

События матча

88’
Дайдзэн Маэда (Селтик) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Автогол забил Лорис Бенито (Янг Бойз).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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