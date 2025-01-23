Селтик – Янг Бойз – 1:0. Автогол и удаление. Видео гола и обзор матча
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22 января прошли последние матчи седьмого тура Лиги чемпионов.
Швейцарский «Янг Бойз» отправился на выезд к действующему чемпиону Шотландии «Селтика».
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Поединок оказался насыщенным на события, однако хозяевам удалось минимально переиграть соперника – 1:0. Еще в первом тайме «Селтик» трижды прошил ворота гостей, но в трех случаях судья отменял взятие ворот. К тому же, на 41-й минуте хозяева не реализовали пенальти.
Все решилось на последних минутах встречи. На 86-й минуте защитник «Янг Бойз» Лорис Бенито срезал мяч в свои ворота, подарив сопернику три пункта.
Лига Чемпионов. 7-й тур. 22 января
«Селтик» – Янг Бойз» – 1:0
Гол: Бенито (автогол), 86
Видеообзор матча:
События матча
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