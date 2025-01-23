Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз

В среду, 22 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Янг Бойз».

Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

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В начале поединка гол нападающего хозяев Кего Фурухаси отменили из-за фола, а на 41-й минуте хавбек «Селтика» Арне Энгельс не реализовал пенальти.

Судьбу поединка решил автогол защитника «Янг Бойз» Льориса Бенито.

На 86-й минуте форвард «Селтика» Дайзен Маэда получил красную карточку.

В турнирной таблице «Селтик», имея в своем активе 12 очков, занимает 18-е место. «Янг Бойз» набрал 0 пунктов и занимает последнюю - 36-ю позицию.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Селтик – Янг Бойз – 1:0

Гол: Бенито, 86 (автогол)

Удаление: Маэда, 89