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Лига Чемпионов
Селтик
22.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Янг Бойз
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Лига чемпионов
23 января 2025, 00:03 | Обновлено 23 января 2025, 00:37
123
0

Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу шотландской команды

23 января 2025, 00:03 | Обновлено 23 января 2025, 00:37
123
0
Красная карточка не помешала победить. Селтик минимально обыграл Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Янг Бойз».

Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале поединка гол нападающего хозяев Кего Фурухаси отменили из-за фола, а на 41-й минуте хавбек «Селтика» Арне Энгельс не реализовал пенальти.

Судьбу поединка решил автогол защитника «Янг Бойз» Льориса Бенито.

На 86-й минуте форвард «Селтика» Дайзен Маэда получил красную карточку.

В турнирной таблице «Селтик», имея в своем активе 12 очков, занимает 18-е место. «Янг Бойз» набрал 0 пунктов и занимает последнюю - 36-ю позицию.

Лига чемпионов. 7-й тур. 22 января

Селтик – Янг Бойз – 1:0

Гол: Бенито, 86 (автогол)

Удаление: Маэда, 89

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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