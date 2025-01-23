Спарта Прага – Интер – 0:1. Супергерой Мартинес. Видео гола и обзор матча
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В среду, 22 января, прошли матчи седьмого тура Лиги чемпионов
Миланский «Интер» отправился в гости к пражской «Спарте»
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Футбольное противостояние завершилось минимальным триумфом гостей со счетом 1:0. Автор единственного гола стал капитан гостей Лаутаро Мартинес, отличившийся на 12-й минуте.
Удвоить преимущество уже во втором тайме мог защитник «Интер» Дензал Дюмфрис, однако арбитир отменил гол из-за офсайда.
Лига Чемпионов. 7-й тур. 22 января
«Спарта» Прага – «Интер» – 0:1
Гол: Мартинес, 12
Видеообзор матча:
События матча
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