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Спарта Прага
22.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
23 января 2025, 02:58 | Обновлено 23 января 2025, 02:59
14
0

Спарта Прага – Интер – 0:1. Супергерой Мартинес. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов

23 января 2025, 02:58 | Обновлено 23 января 2025, 02:59
14
0
Спарта Прага – Интер – 0:1. Супергерой Мартинес. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, прошли матчи седьмого тура Лиги чемпионов

Миланский «Интер» отправился в гости к пражской «Спарте»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Футбольное противостояние завершилось минимальным триумфом гостей со счетом 1:0. Автор единственного гола стал капитан гостей Лаутаро Мартинес, отличившийся на 12-й минуте.

Удвоить преимущество уже во втором тайме мог защитник «Интер» Дензал Дюмфрис, однако арбитир отменил гол из-за офсайда.

Лига Чемпионов. 7-й тур. 22 января

«Спарта» Прага – «Интер» – 0:1

Гол: Мартинес, 12

Видеообзор матча:

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан Спарта Прага видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Лига чемпионов
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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