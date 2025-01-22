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Лига Чемпионов
Спарта Прага
22.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
22 января 2025, 23:52 | Обновлено 23 января 2025, 01:34
88
0

Лаутаро все решил. Интер в Праге победил Спарту в матче Лиги чемпионов 

Миланский клуб одержал победу со счетом 1:0

22 января 2025, 23:52 | Обновлено 23 января 2025, 01:34
88
0
Лаутаро все решил. Интер в Праге победил Спарту в матче Лиги чемпионов 
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Сегодня, 22 января, в столице Чехии Праге состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Местная «Спарта» принимала миланский «Интер». Гости победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, который забил на 12-й минуте матча.

«Интер» после этого матча имеет в активе 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице основного этапа ЛЧ. У «Спарты» 29 позиция и четыре очка.

В последнем туре основного этапа ЛЧ «Интер» 29 января сыграет против «Монако». В этот же день «Спарта» будет играть против «Байера».

Лига чемпионов. Основной этап, 7-й тур. 22 января.

Спарта – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 12.

Спарта Прага – Виндаль-Йенсен, Соренсен, Панак, Витик, Рынеш (Зелены, 70), Лячи, Кайринен, Садилек, Визнер (Сухомел, 79), Бирманчевич (Гараслин, 74), Олатунджи (Красники, 79).

Интер – Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Димарко (Карлос Аугусто, 71), Мхитарян, Аслани (Зелиньски, 71), Барелла (Фраттези, 63), Думфрис (Дармиан, 64), Тюрам, Мартинес (Тареми, 82).

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Интер Милан Спарта Прага Лига чемпионов Лаутаро Мартинес
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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