Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
«Трабзонспор» заплатит за Даниила Сикана 6 миллионов евро + бонусы
Турецкий «Трабзпонспор» вскоре подпишет украинского нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.
По информации источника, клуб Суперлиги заплатил за 23-летнего футболиста 6 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы и процент от будущей перепродажи игрока.
В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» активно интересуется другим игроком «Шахтера» – Александром Зубковым.
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продать Сикана за 6 млн это трудовой подвиг менеджера
Ну это нежданчик
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Ну я думаю, турки разберутся 😂😂
17.04.2021 - скоро будемо відмічати 4 роки