Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма

Турецкий «Трабзпонспор» вскоре подпишет украинского нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, клуб Суперлиги заплатил за 23-летнего футболиста 6 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы и процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» активно интересуется другим игроком «Шахтера» – Александром Зубковым.