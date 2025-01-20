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  4. Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 17:22 |
6041
38

Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма

«Трабзонспор» заплатит за Даниила Сикана 6 миллионов евро + бонусы

20 января 2025, 17:22 |
6041
38
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Турецкий «Трабзпонспор» вскоре подпишет украинского нападающего донецкого «Шахтера» Даниила Сикана, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, клуб Суперлиги заплатил за 23-летнего футболиста 6 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы и процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2024/25 Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость как раз в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» активно интересуется другим игроком «Шахтера» – Александром Зубковым.

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Даниил Сикан Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Виктор Вацко
Дмитро Вус Источник: Вацко Live
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Комментарии 38
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Лучше бы Келси оставили, а Сикана и Траоре продали , ну если сейчас не купят хорошего нападающего, доиграют сезон с Траоре ну Эгиналду сыграть ещё напа сможет, летом не одного, лучше двух сразу покупать хороших забивных нападающих
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
молодец Палкин
продать Сикана за 6 млн это трудовой подвиг менеджера
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
А як же Юве? Ех, не дочекався... 😂
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+3
ТвояМамка
Ого
Ну это нежданчик
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+2
P. Diddy
Правильное решение
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+2
sania
Щасливе лице гравця, що дочекався топтрансферу..
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+1
Harun Bakircioğlu
Шахтер не досчитается в сентябре порядка 30-35 млн евро за ЛЧ. Ему нужны продажи. Ахметов клуб любит, но не настолько, чтоб платить за него из своего кармана.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
didora
Всі гарні коли забивають та корисні своїй команді.
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0
serhiy
Федя в ударі - вже з трьох )
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
А шляпарен очку из впопулярной дыр очки☝️трабзон и за 3 млн отказался покупать
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-1
_9Quantum19_
Це офіційно??? Чи хтось щось десь почув і вирішив виставити це як доконаний факт??
??????????????????????????????????????????????????
Ответить
-1
AK.228
Поздравляю Шахтер 😁😁😁👏👏👏
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-1
Fitness.sports
Зубков полезней игрок чем Сикана. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy
Бля,пипець ). 
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-2
AK.228
Значит ждём скоро трансфер нападныка
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-2
AK.228
Хотя там нападающих в заявке - как гавна))
Ну я думаю, турки разберутся 😂😂
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-2
Alexander Киев
Якщо це правда, то круто. Обидві сторони мають бути задоволені   крім Дирочки і її когутів, ті вічно скулять і смокчуть прутня
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Alexander Киев
Як же смішно читати, коли когути Дирнама пишуть що Шахтарю не буде ким грати   нагадаю, останній раз Дирка обігрувала Шахтар -
17.04.2021 - скоро будемо відмічати 4 роки
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-3
Saar
А це те дерево, яке Спорт юей "сватав" у Ювентус декілька тижнів тому🤣🤣
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-3
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serhiy
Секонд хенд продовжується ). Ким вони планують грати ).
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-5
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