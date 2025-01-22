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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер – Брест? Команда очень приличная у французов»
Лига чемпионов
22 января 2025, 10:35 |
209
0

Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер – Брест? Команда очень приличная у французов»

Главный тренер «Эпицентра» дал комментарий по поводу сегодняшнего поединка группового раунда ЛЧ

22 января 2025, 10:35 |
209
0
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер – Брест? Команда очень приличная у французов»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий относительно сегодняшнего поединка группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» (Донецк) – «Брест».

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от поединка донецкой команды с французами?

– Я смотрел игру «Бреста» с «Ренном». «Брест» этот матч выиграл на выезде со счетом 1:2. Команда очень приличная у французов. Единственное, дает надежду тот факт, что «Ренн» создал ряд моментов в этой встрече. «Ренн» не должен был проигрывать этот поединок, создав кучу моментов. Но надо понимать, что для «Бреста» Лига чемпионов является неординарным событием. И стоит добавить, что «Брест» полным ходом играет в чемпионате Франции, а «Шахтер» только втягивается во вторую половину сезона. Дончане сыграют на этой и следующей неделе матчи Лиги чемпионов, а УПЛ начнется через три недели после этого.

– Что самое главное для «Шахтера» в этом предстоящем поединке?

– Нам надо набирать очки, потому что, наверное, для украинских команд – это один из худших евросезонов. Ранее у нас команды достигали полуфиналов на евроарене.

– Был сезон, когда в 1/8 финала Лиги Европы играли «Динамо», «Шахтер» и «Металлист».

– Да. А сколько раз «Шахтер» далеко доходил! И в Лиге чемпионов они в четвертьфинале играли. «Днепр» до финала Лиги Европы дошел! Всегда были такие достижения.

– В чем разница этого времени и тех лет?

– «Динамо» всегда ориентируется на местных воспитанников, наших украинских футболистов. А «Шахтер» всегда делал акцент на иностранцев, особенно, начиная со времен Луческу. Сейчас ситуация немного изменилась. Судаков, Бондаренко, Крыськив являются ключевыми футболистами донецкой команды.

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Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Брест Сергей Нагорняк инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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