Нагельсман близок к подписанию нового соглашения со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с местным футбольным союзом касательно пролонгации контракта.

Действующий контракт специалиста подписан до 2026 года, однако стороны желают заключить новый договор еще на два года.

Лично Нагельсманн не прочь остаться работать в национальной сборной Германии.

Напомним, что Юлиан возглавил команду в сентябре 2023 года. Во главе сборной специалист провел 19 матчей, из которых 11 закончились победой бундестим.

Среди достижений Нагельсманна в качестве тренера Германии можно выделить выход в полуфинал домашнего Евро и первое в квартете Лиги наций.

The DFB and Julian Nagelsmann are in talks over a contract extension until after EURO 2028. The DFB are determined to keep Nagelsmann beyond the next World Cup. The coach is not averse to the idea either [@BILD] pic.twitter.com/tcr8qSK1AX