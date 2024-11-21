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Германия
21 ноября 2024, 13:41 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:44
78
0

Нагельсман близок к подписанию нового соглашения со сборной Германии

Национальный футбольный союз доволен работой тренера

21 ноября 2024, 13:41 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:44
78
0
Нагельсман близок к подписанию нового соглашения со сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с местным футбольным союзом касательно пролонгации контракта.

Действующий контракт специалиста подписан до 2026 года, однако стороны желают заключить новый договор еще на два года.

Лично Нагельсманн не прочь остаться работать в национальной сборной Германии.

Напомним, что Юлиан возглавил команду в сентябре 2023 года. Во главе сборной специалист провел 19 матчей, из которых 11 закончились победой бундестим.

Среди достижений Нагельсманна в качестве тренера Германии можно выделить выход в полуфинал домашнего Евро и первое в квартете Лиги наций.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз продление контракта
Андрій Вітренко Источник: Bild
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