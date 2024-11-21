Нагельсман близок к подписанию нового соглашения со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с местным футбольным союзом касательно пролонгации контракта.

Действующий контракт специалиста подписан до 2026 года, однако стороны желают заключить новый договор еще на два года.

Лично Нагельсманн не прочь остаться работать в национальной сборной Германии.

Напомним, что Юлиан возглавил команду в сентябре 2023 года. Во главе сборной специалист провел 19 матчей, из которых 11 закончились победой бундестим.

Среди достижений Нагельсманна в качестве тренера Германии можно выделить выход в полуфинал домашнего Евро и первое в квартете Лиги наций.