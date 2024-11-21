Нагельсман близок к подписанию нового соглашения со сборной Германии
Национальный футбольный союз доволен работой тренера
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ведет переговоры с местным футбольным союзом касательно пролонгации контракта.
Действующий контракт специалиста подписан до 2026 года, однако стороны желают заключить новый договор еще на два года.
Лично Нагельсманн не прочь остаться работать в национальной сборной Германии.
Напомним, что Юлиан возглавил команду в сентябре 2023 года. Во главе сборной специалист провел 19 матчей, из которых 11 закончились победой бундестим.
Среди достижений Нагельсманна в качестве тренера Германии можно выделить выход в полуфинал домашнего Евро и первое в квартете Лиги наций.
The DFB and Julian Nagelsmann are in talks over a contract extension until after EURO 2028. The DFB are determined to keep Nagelsmann beyond the next World Cup. The coach is not averse to the idea either [@BILD] pic.twitter.com/tcr8qSK1AX— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2024
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