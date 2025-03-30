Ключевая роль. Реалу предстоит принять важное решение
Руководство испанского гранда должно определиться с судьбой Луки Модрича
Мадридскому «Реалу» предстоит принять решение по хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство клуба еще не приняло решение касательно судьбы 39-летнего футболиста. Клуб может предложить ему контракт на один год, но если этого не будет сделано, то сезона 2024/25 станет последним для луки в Мадриде.
Несмотря на свой возраст, Модрич играет одну из ключевых ролей в команде Карло Анчелотти. Контракт хорвата истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» с Луниным выстрадал победу над «Леганесом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан оформил дубль в ворота «Леганеса» в Ла Лиге
Поединок может состояться по правилам ММА