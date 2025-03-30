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Испания
30 марта 2025, 11:05 | Обновлено 30 марта 2025, 11:10
717
1

Ключевая роль. Реалу предстоит принять важное решение

Руководство испанского гранда должно определиться с судьбой Луки Модрича

30 марта 2025, 11:05 | Обновлено 30 марта 2025, 11:10
717
1
Ключевая роль. Реалу предстоит принять важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридскому «Реалу» предстоит принять решение по хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство клуба еще не приняло решение касательно судьбы 39-летнего футболиста. Клуб может предложить ему контракт на один год, но если этого не будет сделано, то сезона 2024/25 станет последним для луки в Мадриде.

Несмотря на свой возраст, Модрич играет одну из ключевых ролей в команде Карло Анчелотти. Контракт хорвата истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» с Луниным выстрадал победу над «Леганесом».

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Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
Модрич ще може принести користь клубу. Один сезон він точно потягне
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