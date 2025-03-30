Ключевая роль. Реалу предстоит принять важное решение

Мадридскому «Реалу» предстоит принять решение по хорватскому полузащитнику Луке Модричу, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство клуба еще не приняло решение касательно судьбы 39-летнего футболиста. Клуб может предложить ему контракт на один год, но если этого не будет сделано, то сезона 2024/25 станет последним для луки в Мадриде.

Несмотря на свой возраст, Модрич играет одну из ключевых ролей в команде Карло Анчелотти. Контракт хорвата истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» с Луниным выстрадал победу над «Леганесом».