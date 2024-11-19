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  4. Маркевич сообищил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 22:21 |
4647
0

Маркевич сообищил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ

Бывший тренер сборной Украины – о предателе

19 ноября 2024, 22:21 |
4647
0
Маркевич сообищил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Выигранный Тимощуком суд ничего не решает. Украинский народ по отношению к нему уже давно сделал свой выбор. И нечего делать предателю рекламу, вспоминая о нем. Как некоторым другим спортсменам и певицам. Они для нас уже никто», – сказал Маркевич.

Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Анатолий Тимощук Мирон Маркевич Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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