Маркевич сообищил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Выигранный Тимощуком суд ничего не решает. Украинский народ по отношению к нему уже давно сделал свой выбор. И нечего делать предателю рекламу, вспоминая о нем. Как некоторым другим спортсменам и певицам. Они для нас уже никто», – сказал Маркевич.

Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.