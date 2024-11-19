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Бразилия
20.11.2024 02:45 - : -
Уругвай
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19 ноября 2024, 14:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:34
193
0

Бразилия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 20 ноября в 02:45 по Киеву

19 ноября 2024, 14:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 15:34
193
0
Бразилия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября на «Эштадиу Фонте Нова» пройдет матч 12-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Уругвая. Поединок начнется в 02:45 по киевскому времени.

Бразилия

Команда и до этого несколько циклов в основном разочаровывала. Но особенно тяжелым получается нынешний сбор. Сначала считалось, что в стране решили уговорить занять тренерский пост в 2025-м году Анчелотти, и прошлой осенью временно обязанности выполнял Фернандо Диниз. Но, начав с пары побед, он в итоге провалился: ничья со скромной Венесуэлой и три поражения кряду. В итоге назначили полноценного наставника, Доривала Жуниора, но и к нему хватает вопросов: нестабильные результаты в товарищеских матчах, всего одна победа на Копа Америка, где получилось выйти из группы, но только ради поражения по пенальти как раз Уругваю после 0:0 в четвертьфинале. Даже осенью после победы над Эквадором уступили в Парагвае. И только в октябре получилось выиграть дважды кряду, правда, у скромных соперников, Чили и Перу. На прошлой неделе с Венесуэлой случилась новая осечка: открыв счет, фаворит закончил лишь ничьей 1:1.

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Уругвай

Сборная после невнятного прошлого цикла решили сделать ставку на Марсело Бьелсу. И опытный и авторитетный наставник неплохо начинал год назад, выиграв ряд матчей квалификации, в том числе и у Аргентины. Да и на Копа Америка получилось стартовать с трех побед на групповом этапе, да и потом выиграли по пенальти у бразильцев. Но потом было поражение в полуфинале Колумбии, со скандальной дракой после финального свистка. С немалым трудом, по пенальти, команда взяла хотя бы третье место. Вот только крайне тяжело играла осенью. То ли сказались массовые дисквалификации футболистов-драчунов, то ли не могли в раздевалке забыть обвинения завязавшего Луиса Суареса в сторону тренера, но не получалось забить ни в сентябре, ни в октябре. Как итог, поражение в Перу и три нулевых ничьи. Нынешний сбор начинался с попытки реванша с Колумбией. Там гости сравнивали на 6-й добавленной минуте - но на 11-й Угарте оформил итоговые 3:2.

Статистика личных встреч

У селесао было четыре победы кряду. Но при Бьелсе чарруа выиграли год назад в основное время и по пенальти на Копе.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу Винисиуса и компании. Но они крайне нестабильны, а гостям победа в прошлом туре должна помочь в настрое. Ставим на выездной успех чарруа с форой +1 гол (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Бразилия
20 ноября 2024 -
02:45
Уругвай
Фора Уругвая (+1) 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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