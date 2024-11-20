Во вторник, 20 ноября, был сыгран матч 12-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая.

Противостояние произошло на стадионе «Фонте-Нова» в городе Сальвадор.

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Определить победителя в матче сборные не смогли – 1:1. Первый тайм голами не порадовал. Несмотря на неплохие моменты, футболисты так и не открыли счет. Однако во втором тайме команды обменялись уколами. Сначала за Уругвай забил Федерико Вальварде, позже Жерсон помог Бразилии сравнять.

В турнирной таблице Уругвай занимает второе место (20 очков), в то время как Бразилия находится на пятой позиции (18 баллов).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

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