Бразилия – Уругвай – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матчей
Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира
Во вторник, 20 ноября, был сыгран матч 12-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая.
Противостояние произошло на стадионе «Фонте-Нова» в городе Сальвадор.
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Определить победителя в матче сборные не смогли – 1:1. Первый тайм голами не порадовал. Несмотря на неплохие моменты, футболисты так и не открыли счет. Однако во втором тайме команды обменялись уколами. Сначала за Уругвай забил Федерико Вальварде, позже Жерсон помог Бразилии сравнять.
В турнирной таблице Уругвай занимает второе место (20 очков), в то время как Бразилия находится на пятой позиции (18 баллов).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
12-й тур. 20 ноября
Бразилия – Уругвай – 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
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