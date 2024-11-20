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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
20.11.2024 02:45 – FT 1 : 1
Уругвай
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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:59
125
0

Бразилия – Уругвай – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матчей

Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира

20 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:59
125
0
Бразилия – Уругвай – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 ноября, был сыгран матч 12-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая.

Противостояние произошло на стадионе «Фонте-Нова» в городе Сальвадор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Определить победителя в матче сборные не смогли – 1:1. Первый тайм голами не порадовал. Несмотря на неплохие моменты, футболисты так и не открыли счет. Однако во втором тайме команды обменялись уколами. Сначала за Уругвай забил Федерико Вальварде, позже Жерсон помог Бразилии сравнять.

В турнирной таблице Уругвай занимает второе место (20 очков), в то время как Бразилия находится на пятой позиции (18 баллов).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Бразилия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Уругвай).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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