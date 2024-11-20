Бразилия снова потеряла очки. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура отборочной группы на мундиаль
В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Уругвая. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Первым на 55-й минуте отличился Федерико Вальверде. Ничья селесао принес Жерсон на 62-й.
После 12 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 25 очками. Вторая позиция у Уругвая с 20 пунктами. Далее в топ-7 идут: Эквадор (19), Колумбия (19), Бразилия (18), Парагвай (17) и Боливия (13).
На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки
12-й тур. 19–20 ноября
Бразилия – Уругвай – 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
Бразилия: Эдерсон, Абнер (Мартинелли, 58), Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараэс (Андре, 86), Жерсон (Лукас Пакета, 86), Рафинья, Савио (Эстеван, 73), Винисиус Жуниор, Игор Жезус (Луис Энрике, 58).
Уругвай: Рочет, Саракки, Оливера, Хименес, Варела, Бентанкур, Угарте, Вальверде, Араухо (Оливера, 81), Пельистри (Родригес, 66), Нуньес (Агирре, 46).
Предупреждения: Бентанкур (41), Рафинья (69), Варела (83), Лукас Пакета (89), Габриэл (90+3).
Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|12
|8
|1
|3
|21 - 7
|25
|2
|Уругвай
|12
|5
|5
|2
|17 - 9
|20
|3
|Эквадор
|12
|6
|4
|2
|11 - 4
|19
|4
|Колумбия
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|5
|Бразилия
|12
|5
|3
|4
|17 - 11
|18
|6
|Парагвай
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|7
|Боливия
|12
|4
|1
|7
|13 - 27
|13
|8
|Венесуэла
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|9
|Чили
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|10
|Перу
|12
|1
|4
|7
|3 - 15
|7
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