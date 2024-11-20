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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
20.11.2024 02:45 – FT 1 : 1
Уругвай
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20 ноября 2024, 04:55 | Обновлено 20 ноября 2024, 05:16
604
1

Бразилия снова потеряла очки. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура отборочной группы на мундиаль

20 ноября 2024, 04:55 | Обновлено 20 ноября 2024, 05:16
604
1
Бразилия снова потеряла очки. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Уругвая. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым на 55-й минуте отличился Федерико Вальверде. Ничья селесао принес Жерсон на 62-й.

После 12 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 25 очками. Вторая позиция у Уругвая с 20 пунктами. Далее в топ-7 идут: Эквадор (19), Колумбия (19), Бразилия (18), Парагвай (17) и Боливия (13).

На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

12-й тур. 19–20 ноября

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Бразилия: Эдерсон, Абнер (Мартинелли, 58), Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараэс (Андре, 86), Жерсон (Лукас Пакета, 86), Рафинья, Савио (Эстеван, 73), Винисиус Жуниор, Игор Жезус (Луис Энрике, 58).

Уругвай: Рочет, Саракки, Оливера, Хименес, Варела, Бентанкур, Угарте, Вальверде, Араухо (Оливера, 81), Пельистри (Родригес, 66), Нуньес (Агирре, 46).

Предупреждения: Бентанкур (41), Рафинья (69), Варела (83), Лукас Пакета (89), Габриэл (90+3).

Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 12 8 1 3 21 - 7 25
2 Уругвай 12 5 5 2 17 - 9 20
3 Эквадор 12 6 4 2 11 - 4 19
4 Колумбия 12 5 4 3 15 - 10 19
5 Бразилия 12 5 3 4 17 - 11 18
6 Парагвай 12 4 5 3 8 - 7 17
7 Боливия 12 4 1 7 13 - 27 13
8 Венесуэла 12 2 6 4 11 - 15 12
9 Чили 12 2 3 7 9 - 20 9
10 Перу 12 1 4 7 3 - 15 7
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ĴØЌÉŔ
Ну Вини точно на золотой мяч наиграл
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