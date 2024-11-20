Бразилия снова потеряла очки. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Уругвая. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым на 55-й минуте отличился Федерико Вальверде. Ничья селесао принес Жерсон на 62-й.

После 12 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 25 очками. Вторая позиция у Уругвая с 20 пунктами. Далее в топ-7 идут: Эквадор (19), Колумбия (19), Бразилия (18), Парагвай (17) и Боливия (13).

На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

12-й тур. 19–20 ноября

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Бразилия: Эдерсон, Абнер (Мартинелли, 58), Габриэл, Маркиньос, Данило, Бруно Гимараэс (Андре, 86), Жерсон (Лукас Пакета, 86), Рафинья, Савио (Эстеван, 73), Винисиус Жуниор, Игор Жезус (Луис Энрике, 58).



Уругвай: Рочет, Саракки, Оливера, Хименес, Варела, Бентанкур, Угарте, Вальверде, Араухо (Оливера, 81), Пельистри (Родригес, 66), Нуньес (Агирре, 46).



Предупреждения: Бентанкур (41), Рафинья (69), Варела (83), Лукас Пакета (89), Габриэл (90+3).

Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке