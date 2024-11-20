Пас Месси и бисиклета Лаутаро. Аргентина одолела Перу в отборе к ЧМ-2026

В ночь с 19 на 20 ноября прошел матч 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.

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Коллективы сыграли на стадионе Бомбонера в Буэнос-Айресе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу действующих победителей ЧМ.

Единственный гол на 55-й минуте забил бисиклетой Лаутаро Мартинес. Ассист на него отдал легендарный Лионель Месси.

В параллельной игре команда Чили переиграла Венесуэлу 4:2. В этой игровой день также состоялось еще два матча: Эквадор выиграл у Колумбии (1:0), а Боливия и Парагвай сыграли вничью (2:2).

Аргентина за 12 туров сумела набрать 25 очков и уверенно лидирует в таблице квалификации ЧМ. Следующие поединки отбора состоятся уже в 2025 году.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

12-й тур. 19–20 ноября

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартинес, 55

Чили – Венесуэла – 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Капеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирез, 22

Колумбия – Эквадор – 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Хинкапи, 34

Боливия – Парагвай – 2:2

Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Алмирон, 71, Энсисо, 90+1

Удаление: Гомес, 71

Фото с матча Аргентина – Перу