Пас Месси и бисиклета Лаутаро. Аргентина одолела Перу в отборе к ЧМ-2026
Игра завершилась со счетом 1:0, Мартинес оформил гол на 55-й минуте
В ночь с 19 на 20 ноября прошел матч 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.
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Коллективы сыграли на стадионе Бомбонера в Буэнос-Айресе. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу действующих победителей ЧМ.
Единственный гол на 55-й минуте забил бисиклетой Лаутаро Мартинес. Ассист на него отдал легендарный Лионель Месси.
В параллельной игре команда Чили переиграла Венесуэлу 4:2. В этой игровой день также состоялось еще два матча: Эквадор выиграл у Колумбии (1:0), а Боливия и Парагвай сыграли вничью (2:2).
Аргентина за 12 туров сумела набрать 25 очков и уверенно лидирует в таблице квалификации ЧМ. Следующие поединки отбора состоятся уже в 2025 году.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки
12-й тур. 19–20 ноября
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 55
Чили – Венесуэла – 4:2
Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Капеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирез, 22
Колумбия – Эквадор – 0:1
Гол: Валенсия, 7
Удаление: Хинкапи, 34
Боливия – Парагвай – 2:2
Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Алмирон, 71, Энсисо, 90+1
Удаление: Гомес, 71
Фото с матча Аргентина – Перу
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