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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 03:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 03:37
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ВИДЕО. Шедевральный гол игрока сборной Аргентины после ассиста Месси

Лаутаро Мартинес бисиклетой положил мяч в ворота Перу в квалификации ЧМ-2026

20 ноября 2024, 03:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 03:37
301
0
ВИДЕО. Шедевральный гол игрока сборной Аргентины после ассиста Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес и Лионель Скалони

В ночь с 19 на 20 ноября проходит матч 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.

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Коллективы играют на стадионе Бомбонера в Буэнос-Айресе. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Счет на 55-й минуте открыл аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Известный 55-летний нападающий, который на клубном уровне защищает цвета Интера, оформил мяч бисиклетой. Ассист на Лаутаро отдал легендарный Лионель Месси.

ВИДЕО. Шедевральный гол игрока сборной Аргентины после ассиста Месси

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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