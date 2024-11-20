В ночь с 19 на 20 ноября проходит матч 12-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Бомбонера в Буэнос-Айресе. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Счет на 55-й минуте открыл аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Известный 55-летний нападающий, который на клубном уровне защищает цвета Интера, оформил мяч бисиклетой. Ассист на Лаутаро отдал легендарный Лионель Месси.

ВИДЕО. Шедевральный гол игрока сборной Аргентины после ассиста Месси

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL!!! 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/VA2jOPlQdl — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 20, 2024