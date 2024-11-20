Чили – Венесуэла – 4:2. На радость болельщикам. Видео голов и обзор матча
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В среду, 20 ноября, сборная Венесуэлы провела гостевой поединок против национальной команды Чили в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.
Команды продемонстрировали сверхрезультативный матч, в котором сильнее оказался Чили – 4:2.
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Еще в первом тайме команды продемонтировали пять забитых мячей – три от сборной Чили и два от Венесуэлы. Хозяева не желали тянуть интригу, поэтому увеличили свое преимущество сразу после перерыва. После такого Венесуэла уже не пришла в себя.
Триумф сборной Чили поднял команду на девятое место в таблице (9 очков). А вот Венесуэла занимает восьмую строчку (12 баллов).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
12-й тур. 20 ноября
Чили – Венесуэла – 4:2
Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Капеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирез, 22
Видео голов и обзор матча
События матча
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