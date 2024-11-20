В среду, 20 ноября, сборная Венесуэлы провела гостевой поединок против национальной команды Чили в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.

Команды продемонстрировали сверхрезультативный матч, в котором сильнее оказался Чили – 4:2.

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Еще в первом тайме команды продемонтировали пять забитых мячей – три от сборной Чили и два от Венесуэлы. Хозяева не желали тянуть интригу, поэтому увеличили свое преимущество сразу после перерыва. После такого Венесуэла уже не пришла в себя.

Триумф сборной Чили поднял команду на девятое место в таблице (9 очков). А вот Венесуэла занимает восьмую строчку (12 баллов).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Чили – Венесуэла – 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Капеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирез, 22

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