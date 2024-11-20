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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
20.11.2024 02:00 – FT 4 : 2
Венесуэла
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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 09:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:49
115
0

Чили – Венесуэла – 4:2. На радость болельщикам. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира

20 ноября 2024, 09:48 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:49
115
0
Чили – Венесуэла – 4:2. На радость болельщикам. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 ноября, сборная Венесуэлы провела гостевой поединок против национальной команды Чили в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.

Команды продемонстрировали сверхрезультативный матч, в котором сильнее оказался Чили – 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Еще в первом тайме команды продемонтировали пять забитых мячей – три от сборной Чили и два от Венесуэлы. Хозяева не желали тянуть интригу, поэтому увеличили свое преимущество сразу после перерыва. После такого Венесуэла уже не пришла в себя.

Триумф сборной Чили поднял команду на девятое место в таблице (9 очков). А вот Венесуэла занимает восьмую строчку (12 баллов).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Чили – Венесуэла – 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (автогол), Капеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирез, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Cepeda (Чили).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Cepeda (Чили).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Томас Ринкон (Венесуэла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Ramirez (Венесуэла).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Саварино (Венесуэла).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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