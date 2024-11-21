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  4. Месси или Роналду, виски или пиво? Селезнев прошел блиц-опрос
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 14:15 |
681
1

Месси или Роналду, виски или пиво? Селезнев прошел блиц-опрос

Бывший нападающий сборной Украины ответил на ряд вопросов

21 ноября 2024, 14:15 |
681
1
Месси или Роналду, виски или пиво? Селезнев прошел блиц-опрос
Евгений Селезнев

Бывший нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев прошел блиц-опрос.

– Месси или Роналду?

– Месси.

– Золотой мяч или чемпион мира?

– Чемпион мира.

– Кому отдал бы «Золотой мяч»: Родри или Винисиусу?

– Они разные. Родри заслуживает «Золотой мяч».

– «Барселона» или «Реал»?

– «Барселона».

– Рамос или Луческу?

– Рамос.

– Гвардиола или Моуриньо?

– Гвардиола.

– Виски или пиво?

– Сейчас ничего.

– Кальян или сигара?

– Сигара.

– Серфинг или горные лыжи?

– Лыжи – даже не обсуждается. Катался я на серфе: секунд 30 плывешь, потом 15 минут гребешь. А от лыж я просто кайфую! С 20 лет катаюсь, но сейчас состояние коленей не позволяет этим заниматься.

– В чем сила?

– Когда-то мне один человек сказал золотые слова: «Верно то, что является честным». Наверное, сила – в справедливости.

Ранее Евгений Селезнев рассказал, как звонил Мирону Маркевичу и извинялся перед ним.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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