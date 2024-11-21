Месси или Роналду, виски или пиво? Селезнев прошел блиц-опрос
Бывший нападающий сборной Украины ответил на ряд вопросов
Бывший нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев прошел блиц-опрос.
– Месси или Роналду?
– Месси.
– Золотой мяч или чемпион мира?
– Чемпион мира.
– Кому отдал бы «Золотой мяч»: Родри или Винисиусу?
– Они разные. Родри заслуживает «Золотой мяч».
– «Барселона» или «Реал»?
– «Барселона».
– Рамос или Луческу?
– Рамос.
– Гвардиола или Моуриньо?
– Гвардиола.
– Виски или пиво?
– Сейчас ничего.
– Кальян или сигара?
– Сигара.
– Серфинг или горные лыжи?
– Лыжи – даже не обсуждается. Катался я на серфе: секунд 30 плывешь, потом 15 минут гребешь. А от лыж я просто кайфую! С 20 лет катаюсь, но сейчас состояние коленей не позволяет этим заниматься.
– В чем сила?
– Когда-то мне один человек сказал золотые слова: «Верно то, что является честным». Наверное, сила – в справедливости.
Ранее Евгений Селезнев рассказал, как звонил Мирону Маркевичу и извинялся перед ним.
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