ITF21 ноября 2024, 14:07 |
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Соболева сумела взять всего один гейм в 1/8 финала турнира в Словакии
Во 2-м раунде соревнований ITF W50 в Трнаве Анастасия проиграла Доминике Салковой
21 ноября 2024, 14:07 |
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) завершила выступления на турнире ITF W50 в Трнаве (Словакия).
Во 2-м раунде украинка уступила Доминике Салковой (Чехия, WTA 185) за 55 минут.
ITF W50 Трнава. Хард в помещении. 1/8 финала
Доминика Салкова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 6:0
Это была первая встреча соперниц.
В четвертьфинале Салкова сыграет против победительницы противостояния Кэйтлин Кеведо – Кимберли Биррелл.
На старте 50-тысячника в Трнавае Соболева в трех партиях одолела Ипек Оз.
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