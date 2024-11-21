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  4. Соболева сумела взять всего один гейм в 1/8 финала турнира в Словакии
ITF
21 ноября 2024, 14:07 |
152
0

Соболева сумела взять всего один гейм в 1/8 финала турнира в Словакии

Во 2-м раунде соревнований ITF W50 в Трнаве Анастасия проиграла Доминике Салковой

21 ноября 2024, 14:07 |
152
0
Соболева сумела взять всего один гейм в 1/8 финала турнира в Словакии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) завершила выступления на турнире ITF W50 в Трнаве (Словакия).

Во 2-м раунде украинка уступила Доминике Салковой (Чехия, WTA 185) за 55 минут.

ITF W50 Трнава. Хард в помещении. 1/8 финала

Доминика Салкова (Чехия) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 6:0

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Салкова сыграет против победительницы противостояния Кэйтлин Кеведо – Кимберли Биррелл.

На старте 50-тысячника в Трнавае Соболева в трех партиях одолела Ипек Оз.

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Доминика Салкова Анастасия Соболева ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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