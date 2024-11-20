Суперкамбек с 2:5. Соболева за 3 часа выиграла стартовый матч в Словакии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) успешно стартовала на турнире ITF W50 в Трнаве (Словакия), который проводится на закрытых хардовых кортах.

В 1-м раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Турции Ипек Оз (WTA 222) за 2 часа и 49 минут.

ITF W50 в Трнаве. Хард в помещении. 1/16 финала

Ипек Оз (Турция) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:4, 4:6, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Соболева выиграла второй очный поединок, причем второй подряд – оба в 2024 году. 8 августа она одолела Ипек а квалификации соревнований в Гамбурге.

В решающей партии Соболева проигрывала 2:5, но сумела перевернуть ход встречи. Соболева закрыла соперницу с шестого матчбола.

В 1/8 финала Анастасия выйдет на корт против седьмой сеяной Доминики Салковой (Чехия, WTA 185).

Отметим, что Соболева получила дебютный вызов в сборную Украины, которая на прошлой неделе переиграла Австрию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Однако Анастасия так и не сыграла ни в одиночном, ни в парном поединке.