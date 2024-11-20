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  4. Суперкамбек с 2:5. Соболева за 3 часа выиграла стартовый матч в Словакии
ITF
20 ноября 2024, 19:06 |
539
1

Суперкамбек с 2:5. Соболева за 3 часа выиграла стартовый матч в Словакии

Анастасия переиграла Ипек Оз в трех сетах на соревнованиях ITF W50 в Трнаве

20 ноября 2024, 19:06 |
539
1
Суперкамбек с 2:5. Соболева за 3 часа выиграла стартовый матч в Словакии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 219) успешно стартовала на турнире ITF W50 в Трнаве (Словакия), который проводится на закрытых хардовых кортах.

В 1-м раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Турции Ипек Оз (WTA 222) за 2 часа и 49 минут.

ITF W50 в Трнаве. Хард в помещении. 1/16 финала

Ипек Оз (Турция) – Анастасия Соболева (Украина) – 6:4, 4:6, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Соболева выиграла второй очный поединок, причем второй подряд – оба в 2024 году. 8 августа она одолела Ипек а квалификации соревнований в Гамбурге.

В решающей партии Соболева проигрывала 2:5, но сумела перевернуть ход встречи. Соболева закрыла соперницу с шестого матчбола.

В 1/8 финала Анастасия выйдет на корт против седьмой сеяной Доминики Салковой (Чехия, WTA 185).

Отметим, что Соболева получила дебютный вызов в сборную Украины, которая на прошлой неделе переиграла Австрию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Однако Анастасия так и не сыграла ни в одиночном, ни в парном поединке.

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Ипек Оз Анастасия Соболева ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vitaly Kozak
Валідольний третій сет. Важко було дивитись, як безвольно програла Анастасія свою подачу на початку третього сету, а потім не змогла скористатись трьома брейкпоінтами у сьомому геймі і рахунок став 2:5. Здавалось, що вже все пропало. Втім поруч на трибуні був батько нашої спортсменки - постійно протягом гри лунало від нього: "Давай, давай."І Настя заграла впевнено і зробила камбек, вийшла вперед. Останній гейм - це взагалі окрема серія трилеру - спочатку програний потрійний матчбол, за ним вона ще три мала, поки не закрила гру. Настя виграла п'ять заключних геймів поспіль. Сьогодні суперниця була її рівня, далі - сильніша.
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