«Не считаю себя публичной». Костюк резко ответила по поводу финансов

Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о финансовых делах в мировом теннисе. Марта заявила, что зарабатывает не только на корте.

– В теннисе все цифры открыты, в отличие от футбола, других видов спорта. Я открыл рейтинг: Уильямс – более 90 млн заработано, вы заработали за свою карьеру уже более 4 млн. Насколько вас это изменило? Насколько вам нравится или не нравится то, что все так открыто?

– Я к этому отношусь ровно, просто не люблю об этом говорить в публичном пространстве. Я не считаю это нравственным, во-первых. Во-вторых, я не считаю себя публичной персоной.

– А кого тогда считать публичной?

– Не знаю, Маша Ефросинина, актеры какие-то таких и так далее по списку. Это для меня более публичные люди: они говорят о своей личной жизни, делают подкасты со своими мужчинами. То есть, они все темы жизни обсуждают. Я больше нацелена на разговоры о своей профессиональной деятельности, и поэтому считаю, что финансы не являются частью обсуждения с публикой, можно так сказать.

Но именно к тому, что это размещают, я отношусь ровно. Просто многие люди не понимают, что я заработала эти 4,5 млн, или сколько я там заработала – и из них до меня дошло только процентов 70, наверное, если не меньше, так как мы везде платим налоги. А эта сумма написана без налогов. И плюс теннис очень затратный вид спорта. У тебя команда, ты возишь всех, за все сам платишь.

Плюс есть спонсорские контракты, они у кого отсутствуют вообще. То есть, если ты видишь цифру, то понимаешь, что человек заработал только эти деньги. А есть люди, например, как Эмма Радукану – у нее рейтинг сейчас 50 или 60, но она выиграла Шлем несколько лет назад. У нее призовых, может, как у меня, а контрактных – это открытая информация – у нее 15 или 10 млн. в год.

То есть у всех разный еще брендинг, можно так сказать. Все по-разному зарабатывают по контрактам. И ты здесь никогда не досчитаешь, не просчитаешь, кто действительно сколько зарабатывает. Они все равно мало что выставляют, слава Богу. То есть нет полной информации, – сказала Марта.

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