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  4. Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»
Лига наций
21 ноября 2024, 14:50 |
1085
0

Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»

Олег Федорчук высказался о будущем сопернике в плей-офф Лиги наций

21 ноября 2024, 14:50 |
1085
0
Эксперт: «Бельгия – лучший вариант для Украины»
УАФ. Олег Федорчук

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал, с кем украинской сборной было бы выгоднее встретиться в стыковых матчах за выход в Лигу А Лиги наций:

«Радует, что подопечные Сергея Реброва, хотя и чуть не загнали себя в тупик, все же сохранили шансы пробиться в Лигу А. Все решится в марте, в плей-офф.

Кого бы я хотел видеть соперником для украинцев? Только не Шотландию. Это темповая команда, непримиримая и крайне неудобная для нынешней сборной Украины, игра которой напоминает качели: вспышка активности, а затем – затишье. А как может быть иначе, если в УПЛ практически исчезли команды, способные поддерживать высокий темп и радовать интенсивностью? Исключение – «Рух», но львовян подводит посредственный уровень исполнителей.

На мой взгляд, подопечным Сергея Реброва было бы выгоднее сыграть в плей-офф с бельгийцами, которые заметно сдали. Нужно воспользоваться тем, что бельгийцы все еще уверены в своем высоком классе, но после ухода игроков уровня Кевина Де Брюйне они уже не могут похвастаться звездным составом.

Единственное, что тревожит, – эти стыковые матчи запланированы на март, когда украинские футболисты находятся не в лучшей спортивной форме. Наше время – конец осени. Этот фактор Сергею Реброву следует обязательно учитывать и сделать все возможное, чтобы его подопечные подошли к весне в надлежащем состоянии».

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инсайд Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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