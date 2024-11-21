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  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»
Лига наций
21 ноября 2024, 14:58 |
618
0

Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»

Экс-полузащитник сборной Украины о выступлении украинцев в последних матчах

21 ноября 2024, 14:58 |
618
0
Виталий КОСОВСКИЙ: «Нравится вариант плей-офф Украина – Шотландия»
ФК Динамо Киев. Виталий Косовский

Взяв верх над албанцами – 2:1, национальная сборная Украины финишировала второй в своей группе Лиги наций по футболу и в марте 2025 года продолжит борьбу за повышение в классе.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло подопечным Сергея Реброва победить в ключевой момент в Тиране:

– Сложилось впечатление, что в первом тайме все пазлы сошлись: вышли в старте Александр Зинченко и Роман Яремчук и забив в дебюте придали уверенности партнерам, был качественный отбор, подборы, быстрый переход от обороны к атаке. Даже стопер Илья Забарный позволял себе высоко прессинговать в третьей зоне. Это была практически идеальная игра в исполнении гостей.

– После перерыва действия украинской сборной уже не были такими слаженными. Почему?

– Видимо, здесь дело в психологии. Все же, перевесило желание наших ребят сыграть по результаты и где-то начали больше оглядываться на тыл. Надо отдать должное и тренерскому штабу хозяев, который угадал с заменами: свежие футболисты сделали командную игру более мобильной и разнообразной.

Кстати, счет – 2:0 очень коварный, казалось, есть комфортное преимущество, однако один пропущенный мяч может все кардинально изменить. Вот и албанцы свой гол забили, однако гости хладнокровно пережили эту неудачу, действовали цепко, надежно в подстраховке и дело до угроз владениям Анатолия Трубина, не доходило. Жаль только, что под занавес матча Георгий Судаков и Александр Назаренко не реализовали голевые моменты, но итоговая победа сомнений не вызывала. После провального старта украинская сборная сумела реабилитироваться, перепрыгнув с последнего места на второе, которое дает право на стыковые поединки за путевку в Лигу А.

– Тогда, по Вашему мнению, кто был бы удобным соперником для украинской сборной в борьбе за повышение в классе?

– Я бы хотел, чтобы украинцы померились силами с Шотландией. Поединки с участием этой сборной всегда проходят в упорной борьбе, богаты на единоборства, здесь в почете неуступчивость. Впрочем, если подопечные Сергея Реброва в следующем марте будут играть так целеустремленно, как в первом тайме в Тиране, то им будет по силам победить каждого из потенциальных конкурентов.

Напомним, что соперниками украинской сборной в борьбе за путевку в Лигу А могут быть сборные Бельгии, Шотландии, Сербии и Венгрии.

По теме:
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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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